"الوطني الاتحادي" يعقد جلسته السابعة الأربعاء لمناقشة سياسة الهيئة العامة للرياضة

المصدر: وام

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، ويوجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه سعادة أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فيما سيوجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم .

وسيناقش المجلس الوطني الاتحادي، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع "تنظيم العمل التطوعي"، وتقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في شأن توصيات موضوع "سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء" اللذين تم مناقشتهما في جلسات المجلس السابقة.

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