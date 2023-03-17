رأس الخيمة تخفّض المخالفات البيئية 50 % خلال شهر رمضان

المصدر: رأس الخيمة- أحمد ابوالفتوح

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اعتمدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مبادرة جديدة لتخفيض المخالفات العامة بنسبة 50% طوال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لإدخال السعادة على متعامليها وأفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل وتسديد قيمة المخالفات المسجلة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من المخالفة توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة.واتباع اللوائح والإرشادات البيئية .

وقال العلي : إن الحفاظ على رقي المظهر العام لإمارة رأس الخيمة مرافقها الترفيهية والخدمية مسؤولية مجتمعية مشتركة. أنتم شركاؤنا في تعزيز المظهر الحضاري العام من خلال التزامكم بإلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك . والابتعاد عن رمي المخلفات والنفايات عشوائيا .ونتطلع بكل الثقة إلى دوركم المهم في تعزيز سمة رأس الخيمة وجمالها ومكانتها السياحية

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