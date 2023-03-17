هزاع بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة محمد السويدي

المصدر: أبوظبي- وام

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قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء، إلى أشقاء الفقيد وأهله وذويه في وفاة المغفور له محمد أحمد غانم السويدي وذلك بمجلس البطين. وعبّر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن أحر التعازي وصادق المواساة بالفقيد، سائلاً المولى عز وجلّ أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء، في وفاة المغفور له محمد أحمد غانم سلطان السويدي وذلك بمجلس العزاء بالبطين.

وأعرب معاليه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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