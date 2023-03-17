«إسلامية دبي» تعلن عن أجندة «رمضان دبي»

المصدر: دبي - رامي عايش

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أمس، عن تفاصيل برنامج «رمضان دبي» لهذا العام، متضمنة 8 فعاليات ومبادرات رئيسية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الدائرة أمس، تحدث فيه كل من الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وجاسم محمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة، وأحمد خلفان المنصوري، مستشار التواصل الحضاري بالدائرة، وبحضور مديرين تنفيذيين فيها.

وتشمل المبادرات كلاً من: «هلا رمضان، نفطر معاً، على مائدة واحدة، نبض دبي، إفطار دبي، يوميات هداية وفلاح في رمضان، الرسم على صناديق الملابس وتحدي سبارتان».

ألفة ومحبة

وقال الدكتور الشيباني إن مبادرة «رمضان دبي» التي مضى على إطلاقها 15 عاماً تهدف إلى نشر قيم الألفة والمحبة وتعزيز وبث روح التعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين من الجاليات، من خلال مبادئ القرآن والسنة، والتي تستهدف كل فئات وشرائح المجتمع. وأكد المدير العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً فريداً في التسامح والأخوة الإنسانية وقبول الآخر، وهذا النموذج يحتاج العالم إليه العالم الآن، خاصة في ظروفه الراهنة التي تشهد الكثير من النزاعات والصراعات والأزمات.

قرّاء دبي

وتعتبر «قراء دبي» من أبرز الفعاليات التي ينتظرها غالبية المسلمين الصائمين شوقاً منهم لسماع أصوات عذبة في صلاتي التراويح والقيام لأشهر مقرئي العالمين العربي والإسلامي، حيث تستضيف الدائرة كوكبة من هؤلاء المشاهير الذين ستصدح مساجد الإمارة بأصواتهم العذبة لإحياء ليالي رمضان، ومنهم: مشاري العفاسي ومحمد زاهل وسعيد الخطيب وعادل ريان، وآخرون ممن يكتسبون شهرة واسعة لدى المستمعين.

دور ريادي

وتعقيباً على هذه الفعالية، أوضح جاسم محمد الخزرجي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة، رئيس فريق «قرّاء دبي»، أن الفعالية تقام بهدف تعزيز دور المسجد الريادي وتأكيد رسالته السامية بوصفه مركز إشعاع إيماني وثقافي، وقد كان للفعالية صدى واسع النطاق في السنوات السابقة.

وأضاف: ستقام هذه الفعالية في 8 جوامع وبمشاركة 84 قارئاً من داخل الدولة وخارجها في كل من: جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بمنطقة زعبيل1، وجامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمنطقة زعبيل، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم في منطقة الخليج التجاري، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم في منطقة الحضيبة، وجامع القصر في منطقة حتا، وجامع القراءات العشر «محمد خميس البادي» في منطقة مردف، وجامع الوالدين في منطقة الممزر، وجامع حسين علي يتيم في منطقة البرشاء الأولى.

وأشار الخزرجي إلى أن هناك برنامجاً آخر بعنوان: «نخبة من القراء»، وهو مخصص لإقامة صلاة التراويح في 20 مسجداً يتناوب عليها 50 من القراء من أصحاب الأصوات الندية من أئمة مساجد الدائرة طوال الشهر الفضيل.

فعاليات مصاحبة

وتطرق الخزرجي إلى فعاليات مصاحبة مثل المحاضرات والندوات والدروس الدينية والدورات العلمية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وفعاليات أخرى في إكسبو دبي، ودبي القابضة، وسيتم أيضاً وللمرة الثانية على التوالي إقامة مبادرة «إفطار دبي»، التي تضم لقاءً وإفطاراً مجمّعاً للطوائف والأديان المختلفة المقيمة على أرض دبي.

وتتضمن الفعاليات كذلك برامج رياضية تستهدف الأطفال من عمر 4 إلى 14عاماً في تحدي «سبارتان» بهدف ترسيخ القيم، والحفاظ على الهوية الوطنية، إضافة إلى فعالية الرسم على صناديق الملابس «هتّان» بالتعاون مع مجموعة من الرسامين والفنانين لعيش أجواء رمضان في إطار رمضاني تراثي، حيث ستنطلق الفعاليتان في إكسبو دبي، كما لفت الخزرجي إلى ترخيص أكثر من 300 خيمة وسفرة إفطار قابلة للزيادة.

مسابقات

وستقام مسابقة «الموظف الحافظ» التي تنظمها إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه لموظفي حكومة دبي، ومسابقة «اختبر معلوماتك في رمضان» من إدارة التثقيف والتوجيه الديني.

مبادرات أخرى

ومن جانبه، أوضح أحمد خلفان المنصوري، مستشار التواصل الحضاري للدائرة، أن مبادرة «هلا رمضان» ستقام في منطقة تيكوم بالتنسيق مع دبي القابضة، وتستهدف جميع أطياف المجتمع لبث روح التعايش والتراحم في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وتشتمل على توزيع الإفطار، إضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال، وغيرها من الفعاليات المصاحبة، وسيتم توزيع 2000 وجبة إفطار يومياً. وأما مبادرة «نفطر معاً» فهي دعوة لـ200 مدير مدرسة وجامعة من الجاليات للمشاركة بإفطار في مدينة إكسبو دبي، ومن المتوقع إقامتها في 9 من أبريل المقبل.

على مائدة واحدة

وستدعو الدائرة في الـ12 من أبريل المقبل 50 شاباً من أكثر من جنسية على السحور، وذلك في جلسات حوارية ستقام في مركز الشباب بأبراج الإمارات. وعن مبادرة «نبض دبي»، أوضح المنصوري أنها ستقام مرتين في مجالس الأحياء، وهي مبادرة للتواصل مع الأجيال. كما لفت المنصوري إلى تنظيم مبادرة «إفطار دبي» للمرة الثانية على التوالي، وتضم هذا العام العديد من الطوائف والأديان، وبمشاركة ممثلين عن الطوائف والمذاهب الدينية المختلفة والمقيمة بالدولة، ومن المتوقع إقامتها الأحد الثاني من رمضان في مدينة إكسبو دبي، وتجسد المبادرة مبدأ الوسطية والحكمة، والتعايش الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في جو من الألفة والإخاء والتسامح وتقبل الآخر.

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