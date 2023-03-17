الإعلان عن فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» في دورتها الـ 17

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» عن انطلاق فعاليات الدورة 17 للفعاليات، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتحتوي الأنشطة على العديد من البرامج الثقافية والدينية والرياضية والاجتماعية والمسابقات. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس للإعلان عن فعاليات الدورة 17 بفندق باهي قصر عجمان.

فعاليات

وأكدت مريم المعمري رئيس اللجنة العليا لفعاليات رمضان عجمان «تقوى وإيمان»، التي تقام في دورتها الـ 17، إن فعاليات الدورة السابقة شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين في الإمارة، وحققت نجاحاً رغم ظروف الجائحة، مشيرة إلى أن الدورة الحالية ستشهد توحيد الأذان خلال الشهر الفضيل في كافة مناطق عجمان، إضافة إلى استقطاب قراء من مركز الشيخ حميد لتحفيظ القرآن الكريم، نظراً لزيادة عدد الفعاليات والأنشطة، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، مثمنة دعم صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في إحياء ليالي رمضان بالذكر وبث الروحانيات في نفوس الأفراد، ونشر ثقافة المحبة والتسامح في الشهر الفضيل، وتشجيعهم على عمل الخير والتطوع من أجل خدمة المجتمع.

80 متطوعاً

وأضافت أن اللجنة ستستضيف 28 قارئاً منهم 13 قارئاً من خارج الدولة، و15 قارئاً من داخل الدولة، كما خصصت 21 محاضرة دينية من شأنها بث روح الإيمان ونشر الوعي بالدين الحنيف، بينها 16 محاضرة باللغة العربية و5 محاضرات بلغات مختلفة منها الفرنسي والانجليزي والأوردو والبنغالي والملباري، وذلك في 4 مساجد، مبينة أنه تم اختيار 80 متطوعاً ومتطوعة ممن يتمتعون بالخبرة في هذا المجال، بهدف تقديم المساعدة في إرشاد المصلين وتنظيم دخول وخروج المصلين من المساجد،، مشيدة بتعاون المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في رعاية رمضان عجمان، وكافة الرعاة الذين ساهموا في إنجاح فعاليات رمضان عجمان.

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