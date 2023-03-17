الشيخة فاطمة: المواطن في صدارة أولويات القيادة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، أن الإمارات تحتفي مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تحت شعار «التنافسية العالمية بقدرات إماراتية»، بتتويج 53 مواطناً ومواطنة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

حيث فاز 14 مواطناً ومواطنة بالذهبية و18 بالفضة و21 بالبرونز، ليتوجوا بجدارة بجوائز الدورة الـ14 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023، التي نظمها «أبوظبي التقني» بنجاح مشهود خلال الفترة من 13إلى 15 مارس الجاري، وهو احتفاء بنخبة واعدة من الكفاءات الوطنية التي عبرت عن ذاتها بتفوق وتميز.

وهو الأمر الذي يحقق توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، نحو ضرورة الأخذ بكل المبادرات والبرامج المبتكرة اللازمة لصناعة الكوادر الوطنية ذات القدرات العالية في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والمهنية، والقادرة على تلبية متطلبات التقدم الحضاري الذي تعيشه الإمارات في كل قطاعات العمل والإنتاج.

جاء ذلك في كلمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ألقتها نيابة عن سموها، معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، خلال الحفل الختامي الرائع للمسابقة أمس 16 مارس - في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ونخبة من كبار المسؤولين.

وأضافت سمو الشيخة فاطمة: «أبنائي وبناتي.. إن قيادتكم الرشيدة، تضعكم في صدارة الأولويات، لأنكم أغلى وأعز ثروات الوطن، وبكم تواصل دولة الإمارات ترسيخ صدارتها ومكانتها بين دول العالم المتقدم، وها هو سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي يحقق طموح القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويصعد بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية لينطلق من خلالها المستكشف الإماراتي راشد إلى سطح القمر، وهي المكانة التي تليق بإماراتنا الحبيبة، وهو الإنجاز الذي يؤكد أنكم يا شباب وفتيات الإمارات قادرون على تكراره بالإبداع والابتكار في كافة القطاعات الهندسية والتكنولوجية، وليس الفضاء فقط، فالمستقبل أمامكم بكل ما ستقدمونه من ابتكارات.

واليوم في ختام المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، ها هي نخبة جديدة منكم تثبت تفوقها وتحقق الصدارة في 23 تخصصاً هندسياً وصناعياً وتكنولوجياً ومهنياً، بعد منافسات رائعة بين 331 مواطناً ومواطنة، يمتلكون القدرات المتميزة في هذه التخصصات المطلوبة لصناعة تقدم الأمم وتطورها، فخالص التهاني والتبريكات لكم جميعاً، وهنيئاً لدولتنا وقيادتنا الرشيدة، بأبناء الحاضر والمستقبل».

تتويج

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في كلمتها: «اهتماماً منا بهذه الجهود ومباركتها، فإننا بإذن الله، نعلن مواصلة رعايتنا للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، خلال السنوات المقبلة، كما ندعو المؤسسات الحكومية والخاصة، لتبني استراتيجية موحدة بالتنسيق مع مركز أبوظبي التقني وكافة الجهات المعنية، بهدف اكتشاف وتعليم وتدريب أبناء وبنات الإمارات في مختلف التخصصات الهندسية والتقنية والفنية وفق أرقى النظم العالمية، وختـــاماً نبارك جهودكم ونتطلع للمزيد من الإنجازات المتميزة التي تضعكم على المستوى العالمي».

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