«دبي للمرأة» تطلق برنامجاً لتأهيل القيادات النسائية لعضوية مجالس إدارة المؤسسات

المصدر: دبي - البيان

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استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة المشروعات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة المقبلة ضمن المحاور الرئيسية لخطتها الاستراتيجية 2023 - 2027 المتعلقة بإيجاد بيئة ممكنة للمرأة في سوق العمل وتطوير القيادات النسائية وتعزيز جودة حياة المرأة في المجتمع، والتي تسعى المؤسسة من خلالها لتعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة الصديقة للمرأة على مستوى العالم، وتعزيز وجود المرأة الإماراتية في المحافل الدولية.

واطلع المجلس على أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تعكس رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2023، الذي عقد برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، بحضور أعضاء مجلس الإدارة هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وهدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، وخولة راشد المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي.

ومنى بوسمرة، رئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم، والجود أحمد لوتاه، مصممة ورائدة أعمال، وموزة سعيد المري، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى نعيمة أهلي، مدير إدارة الدعم المؤسسي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، وسلطانة سيف، مدير إدارة تطوير المرأة.

مقومات

وأكدت منى المري التزام المؤسسة بدعم المرأة والارتقاء بقدراتها الوظيفية والقيادية وتعزيز مقومات جودة حياتها من خلال برامج ومبادرات نوعية تم تضمينها في الخطة الاستراتيجية 2023 - 2027، بما يسهم في دعم جهود الاستفادة من قدراتها بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية وصنع مستقبل أكثر ازدهاراً.

مشيرة إلى أن هذه المشاريع تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية بما يلبي طموحات وتوجهات حكومة دبي في أن تكون بين أفضل الوجهات العالمية في المعيشة واستقطاب أفضل الكفاءات في مختلف التخصصات بسوق العمل مع الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وأضافت أن المؤسسة تولي بناء وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية أهمية قصوى ضمن استراتيجية عملها، مع الحرص على أن تكون مشاريعها إضافة نوعية لمقومات دعم المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والعمل على تعزيز وجودها الفعال في المحافل الدولية، وتطوير قدراتها التقنية والفنية مواكبة للثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة للإمارة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وأعلنت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أنه بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ستطلق المؤسسة خلال الفترة المقبلة برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، وهو برنامج تدريبي لتأهيل وتمكين القيادات النسائية بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي من اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلها للترشح لمناصب عضوية مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية، وسيتم تنفيذه في شهر مايو المقبل بالتعاون مع معهد المديرين «Institute of Directors» في المملكة المتحدة، وهو مؤسسة عريقة في مجال الحوكمة.

تعزيز

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يعد واحداً من أفضل البرامج التأهيلية في هذا المجال، مؤكدة أن تمثيل المرأة الإماراتية في مجالس إدارة مؤسسات عالمية يسهم في تحقيق التأثير الإيجابي لها، ويعزز وجودها العالمي، تحقيقاً لمحور تطوير القيادات النسائية ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

وقالت منى المري: إن المؤسسة ستنفذ على صعيد دعم المرأة في المجال الاقتصادي برنامجاً تدريبياً لرائدات الأعمال المبتدئات بالتعاون مع جامعة عالمية متخصصة في تقديم هذه البرامج، بهدف تزويد رائدات الأعمال الطموحات وهن في بداية مسيرتهن بالمهارات والمعرفة والأدوات اللازمة لكيفية تأسيس المشروعات الخاصة والتميز في عالم الأعمال، مضيفة أن هذه المبادرة تم تصميمها وفقاً لنتائج دراسة بحثية أجرتها مؤسسة دبي للمرأة لاستكشاف الاحتياجات والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال في الوقت الحالي.

واطلع مجلس الإدارة على أبرز المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنظيم ورشة عمل «دبي مدينة صديقة للمرأة»، شاركت فيها 17 موظفة من الدوائر الحكومية بدبي لتبادل الرؤى والأفكار حول المبادرات والخدمات التي تعزز مكانة دبي عالمياً بوصفها مدينة صديقة للمرأة.

وستكون الورشة أساساً لتطوير استراتيجية متكاملة لهذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والهيئات الحكومية المعنية في الإمارة لتعزيز المقومات الحالية والوصول بها إلى قائمة المدن العالمية الرائدة في هذا المجال من خلال العمل على سد أية فجوات وتحديات حالية، وتعزيز المقومات العديدة الحالية بخدمات جديدة تنسجم مع مفهوم ومعايير المدن الصديقة للمرأة وفقاً للأبحاث التي تم إجراؤها حول هذا الموضوع.

مبادرات

كما اطلع مجلس الإدارة على مستجدات مشروع «اللجان النسائية»، إحدى المبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، وهي عبارة عن مجموعة عمل تتكون من رؤساء اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية بدبي، تهدف إلى استعراض المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في ترسيخ بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين، والمحفزة لاستقطاب والحفاظ على الكفاءات النسائية، حيث استضافت مؤسسة دبي للمرأة ورشة العمل الأولى ضمن هذه المبادرة سبتمبر الماضي.

فيما استضافت اللجنة النسائية بالقيادة العامة لشرطة دبي ورشة العمل الثانية يناير الماضي، وعقد اللقاء الثالث فبراير الماضي بهيئة كهرباء ومياده دبي، وستستضيف كل من اللجنة النسائية في إينوك ومحاكم دبي ورشتي العمل المقبلتين لتعزيز جهود التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق أهداف المبادرة.

واطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خلال الاجتماع على المبادرات والمشاريع التي نفذها نادي دبي للسيدات خلال الربع الأول من العام الجاري ، والتي شملت تقديم عروض عضوية وأنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية تتواكب مع هدف النادي بأن يكون في مصاف النوادي الرائدة في العالم المخصصة للمرأة من خلال تقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات من مختلف الجنسيات، ودعمه وتشجيعه لمشاريع رائدات الأعمال.

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