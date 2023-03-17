«تنمية المجتمع بدبي»: حماية الطفل تأسيس لجيل المستقبل

المصدر: (دبي - مرفت عبدالحميد)

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أكد حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، لـ «البيان»، أن دولة الإمارات وإمارة دبي خصوصاً، بذلت الكثير من الجهود، ضمن مختلف المستويات، لضمان تحقيق ما فيه مصلحة الطفل، وتوفر جميع المعطيات والممكنات لحماية حقوقه، وضمان حصوله عليها، وبلوغه أقصى قدراته.

وقال حريز: إن اهتمام الدولة الكبير الذي توليه للطفولة، استثمار في المستقبل ورسم لملامحه، وأن حماية أطفال اليوم، والحرص على تنشئتهم في بيئات صحية وداعمة وممكنة، تراعي احتياجاتهم وتطور إمكاناتهم، هو في واقع الأمر تأسيس لجيل المستقبل. وأضاف أن الهيئة تقدم خدمة حماية الطفل، من أجل جميع الأطفال دون 18 عاماً ، من جميع الجنسيات بإمارة دبي، والمعرضين للإساءة والإهمال وانتهاك الحقوق، وذلك بهدف حمايتهم، وتمكينهم ليكونوا آمنين في مجتمعهم واعين بحقوقهم، كما تعمل الخدمة بتطوير إجراءات حماية الطفل على مستوى الإمارة، بهدف سرعة الاستجابة لحمايتهم.

وبيّن أن خدمة حماية الطفل تعنى بتلقي البلاغات المتعلقة بالإساءة، وتقديم النصح المبدئي، وتقييم مدى الخطورة، والتحويل حسب خطورة الحالة، بناءً على معايير محددة، كما تتمثل خدمة التدخل العاجل في تقديم الدعم الفوري للحالات التي تتعرض لخطورة عالية، بحسب التصنيف المعتمد، حسب الإجراءات في مجال حماية الطفل. وذكر ابن حريز أن من ضمن الخدمات، خدمة الرؤية، وهي توفير المكان الملائم لتنفيذ أحكام الرؤية لمواطني إمارة دبي.

والتي تسهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطفل، من خلال إعطائه حقه في رؤية والديه بشكل حضاري، وفي بيئة آمنة وصديقة للطفل. ونوه بأن هناك طريقتين رئيستين للإبلاغ عن أي إساءة في حق الأطفال، عبر الاتصال على الخط الساخن للهيئة 800988، والذي يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع، أو عن طريق البريد الإلكتروني child@cda.gov.ae.

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