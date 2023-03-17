سلطان القاسمي يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح أمس عدداً من مشروعات توسع الأكاديمية تلبية للاحتياجات العلمية والعملية وتعزيزاً للبرامج الأكاديمية والارتقاء بها.

واعتمد سموه إنشاء كلية الموسيقى والمبنى الخاص بها، على أن تكون الكلية بعد إنشائها أكبر معهد موسيقي في الدولة، وستطرح الكلية عدداً من أنواع الموسيقى مثل الموسيقى الكلاسيكية، والموسيقى العربية، وموسيقى العالم، وتقنيات الموسيقى، والتأليف الموسيقي.

وسيضم مبنى كلية الموسيقى المرافق التعليمية والعملية حيث ستضم قاعة موسيقية بسعة 1100 مقعد، واستوديوهات تسجيل موسيقي، وغرفاً للتدريب، واستوديوهات للتدريب، ومكتبة موسيقية.

واعتمد سموه إعادة هيكلة البرامج الدراسية الحالية للأكاديمية لتلحق بكلية الدراما وتتمثل البرامج الحالية في بكالوريوس التمثيل، بكالوريوس المسرح الموسيقي، بكالوريوس فنون الإنتاج.

كما اعتمد سموه إنشاء سكن إضافي للطلاب لاستيعاب الأعداد المتزايدة في الأكاديمية، ويضم مختلف الاحتياجات الرئيسة التي توفر للطلاب البيئة المناسبة للإقامة ولدعم الاحتياجات الدراسية والأنشطة اللاصفية.

وكان سموه قد اطلع على عرض مفصل حول سير العمل في الأكاديمية وأبرز المقترحات لتوسع الأكاديمية في البرامج المطروحة والمباني الإضافية وتطوير المرافق الحالية بما يتوافق مع الاحتياجات العلمية والعملية.

استقبال

كما استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي.

ورحب سموه في بداية اللقاء الذي جرى في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالوفد الزائر في إمارة الشارقة، مؤكداً أهمية تعزيز السياحة الثقافية والبيئية والتراثية التي تقدم المعرفة والفائدة إلى السائح وتعكس ثقافة وتاريخ المدينة.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المشروعات التنموية في مدن ومناطق الإمارة والتي يضعها سموه بما يتناسب مع طبيعة كل مدينة ويوفر لها المقومات الرئيسة اجتماعياً وثقافياً وتراثياً وبيئياً وسياحياً.

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