ولي عهد الفجيرة: دور مهم للمشاريع الاستثمارية في دعم القطاع الاقتصادي

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المشاريع الاستثمارية في إمارة الفجيرة، ودورها في دعم القطاع الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز مساهمة قطاع الاستثمار في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية للفجيرة، ومواءمة مؤشرات الدولة التنافسية، وركائز تنميتها المستدامة الشاملة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مركز الطيف للأعمال، المشروع المتعدد الاستخدامات، الذي طورته شركة الطيف للاستثمار، كمشروع مشترك بين شركة دبي للاستثمار، ومؤسسة الفجيرة للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الفجيرة، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 470 مليون درهم.

وأشاد سموه، بالمساحات الخدمية ومرافق المشروع المتعددة، التي ستسهم في تعزيز منظومة الخدمات، ودعم قطاع الأعمال، وتلبية المتطلبات المتنامية للاقتصاد في إمارة الفجيرة، مؤكداً أن المشروع سيشكل نقلة مهمة في قطاع الأعمال بالإمارة. وتجوّل سموه في معرض زوايا غرس الأول للأسر المنتجة، الذي تم إطلاقه على هامش افتتاح المشروع، واطلع على المشاريع المتنوعة التي يتضمنها.

حضر الافتتاح محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

وإلى ذلك وفي إطار آخر أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية، وتحقيق استدامتها، ورفع وعي الأفراد بالمحيط الحيوي، بهدف حفظ التنوع البيولوجي، وإدارته في مختلف أنواع النظم البيئية ذات الأهمية العالية في مختلف مناطق العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة، الضيوف والمشاركين في الاجتماع الإقليمي الـ 10 للجان الوطنية العربية، لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي «الماب»، الذي اختتم أعماله في إمارة الفجيرة، بتنظيم مكتب اليونيسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، بالشراكة والتعاون مع هيئة الفجيرة للبيئة، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وأشار سموه إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالمشاريع الحيوية التي تخدم القطاع البيئي.

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