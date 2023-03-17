سعود بن صقر: القطاع الصناعي المستدام رافد رئيسي للاقتصاد المحلي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن القطاع الصناعي المستدام رافد رئيسي للاقتصاد المحلي، وتزايد الاستثمارات في هذا القطاع يتوافق مع رؤية الإمارة في توفير بيئة جاذبة تضمن استمرارية الأعمال وتطورها، وتتيح لرأس الخيمة الفرصة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف سموه، أن رأس الخيمة تتبنى استراتيجية واضحة طويلة الأمد تقوم على بناء اقتصاد متوازن متعدد الموارد، وهذه المرونة التي تتمتع بها الإمارة اقتصادياً تتيح لها وضع خطط مستدامة، وتعزز من تنافسيتها وجهة رائدة في استقطاب الشركات الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، لمنشأة «U-PAK» التابعة لمجموعة الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف المتخصصة في تغليف المواد الغذائية عالية الجودة والمخصصة للاستخدام مرة واحدة، الواقعة في منطقة الحمرا الصناعية «RAKEZ» في رأس الخيمة، وذلك بمناسبة توسيع خطوط إنتاجها الجديدة وفق حلول مبتكرة عالية الجودة تعتمد على الاستدامة والطاقة الشمسية في عمليات الإنتاج.

حرص

وأشار سموه إلى حرص إمارة رأس الخيمة على ترسيخ ثقافة الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع التحول إلى نموذج إدارة أعمال أكثر مرونة واستدامة قائمة على تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة من أجل تعزيز التنافسية على المدى الطويل، والتكيف مع المتغيرات مع الأخذ بعين الاعتبار توفير مقومات بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال إدارة المقدرات وترشيد استهلاك الموارد.

جولة

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجولة اطلع خلالها على أقسام التصنيع وأحدث المعدات التكنولوجية المستخدمة لتوسيع نطاق منتجات الشركة مع الالتزام بالتميز والاستدامة من خلال حلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة، كما استمع سموه لشرح حول رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية وخططها التوسعية في رأس الخيمة.

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