عمر سلطان العلماء:«عن بعد» يترجم توجيهات القيادة بتسريع التحول الرقمي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عن تنظيم الدورة الثانية لمنتدى «عن بعد» في الفترة من 24 إلى 25 أبريل 2024، والهادف إلى ترسيخ نظم عمل جديدة ومبتكرة تقوم على حلول «العمل عن بعد»، وبناء نموذج مرن للعمل الحكومي وتفعيل الأساليب الرقمية في القطاعات ذات الأولوية، بما يواكب تحديات المستقبل ويدعم منظومة الفرص وتطوير بيئة عمل ترتقي بالأداء الحكومي وتسهم في تحسين حياة المجتمع.

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء، أن منتدى «عن بعد» يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع عملية التحول الرقمي الشامل في الدولة وتبني أنظمة العمل المستقبلية لتطوير العمل الحكومي وتعزيز مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأشار معاليه إلى النجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى من منتدى عن بعد، والذي عقد في متحف المستقبل في دبي على مدى يومي 15 و16 الجاري، ما يمثل دافعاً لمزيد من العمل وتعزيز تجربة الدولة في تبني الرقمنة وحلول الذكاء الاصطناعي لمواكبة المتغيرات والتطورات التكنولوجية، مشيداً بالمشاركة الواسعة التي شهدها المنتدى من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، ما يعكس الاهتمام الكبير في تبني حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة العمل عن بعد وتسريع عمليات التطوير لبناء اقتصاد رقمي مستدام يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين حياة الناس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز