حكومة الإمارات توظف التكنولوجيا الحديثة الآمنة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الحكومة تتبنى توظيف التكنولوجيا الحديثة الآمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، ومتابعة عمليات التطوير المستمر، في مختلف مجالات وأدوات العمل عن بعد والوصول إلى أفضل النتائج، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وتحسين حياة الناس.

جاء ذلك في كلمة رئيسية بعنوان «تعزيز الأمن السيبراني في ظل العمل عن بعد» ألقاها الدكتور محمد الكويتي ضمن أعمال منتدى «عن بعد» الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، على مدى يومي 15 و16 الجاري، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، لمناقشة 3 محاور رئيسية تشمل «العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد».

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وقال الدكتور محمد الكويتي: «إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية متميزة مكّنتها من مواصلة العمل عن بعد خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، ما يتطلب البناء على هذه النتائج ومواصلة التطوير المستمر وصياغة نماذج وأساليب عمل جديدة ومبتكرة وآمنة»، مشيراً إلى أهمية التحول الرقمي الشامل والآمن وحماية البيانات والحفاظ عليها باعتبارها مسؤولية تشاركية تقع على مختلف فئات وأفراد المجتمع.

كما أكد ضرورة تعزيز مفهوم حماية البيانات وترسيخ مبادئ ومعايير الأمن السيبراني والتحول الآمن نحو العمل عن بعد، وضمان امتثال الجهات والمؤسسات والشركات والأفراد للإجراءات ومعايير الأمن السيبراني، التي تسهم في سد الثغرات التكنولوجية لحفظ البيانات والمعلومات، منوهاً بأهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني ونشرها بين مختلف فئات وأفراد المجتمع. وتطرق إلى تحديات الأمن السيبراني مثل الاختراقات وجرائم المعلومات التي تواجه التحول الآمن نحو العمل عن بعد.

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