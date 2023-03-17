استعراض تحديات وفرص «التعليم العالي عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة جامعة زايد، ومعالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، تحديات وفرص التعليم عن بُعد في قطاع التعليم العالي، وما تحمله التكنولوجيا من إمكانات مستقبلية غير مسبوقة في مختلف مجالات التعليم.

جاء ذلك، في جلسة بعنوان «تحديات وفرص للتعليم العالي عن بُعد» ضمن أعمال منتدى «عن بُعد».

وناقشت معالي نورة الكعبي تجربة جامعة زايد في مجال التعلم عن بُعد والحلول الاستباقية التي تبنتها الجامعة لإعداد الطلبة بالشكل الذي يضمن التحاقهم بسوق العمل بعد التخرج، من بينها «استحداث مجموعة من البرامج الرائدة متداخلة التخصصات والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، فضلاً عن دمج البرامج الدراسية بمنصات التدريس الرقمية وتقنيات التعلم المبتكرة لضمان منظومة تعليم متكاملة داخل الفصول الدراسية وعن بُعد، والتي لاقت تفاعلاً ومخرجات إيجابية من أعضاء هيئة التدريس والطلبة خلال السنة الدراسية».

وقالت معاليها: «استطاعت جامعة زايد توفير التوجيه الأكاديمي أثناء فترة الجائحة لعشرات الآلاف من الطلبة لشبكة الأنترنت وخارج الفصول الدراسية في غضون أيام، وأظهر استطلاع رأي أجريناه أن نسبة رضا المستخدمين لأنظمة التعلم عن بُعد من الطلبة والمعلمين وصلت حوالي 83 % بجامعة زايد، مقارنةً بأقل من 50 % على مستوى العالم.

وتحسنت نتائج التعلم بنسبة 28 %، خاصةً مع وجود منصات متطورة ومهيئة لضمان عملية التعليم عن بُعد بفعالية في جامعة زايد، الأمر الذي ساهم في إيجاد فرصة فريدة لتنويع مهارات الطلبة والوصول إلى فرص استثنائية للتعليم واكتساب المهارات خارج نطاق الفصل الدراسي».

جاهزية

من جانبه، أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات تمتلك بنية رقمية متميزة وجاهزية كبيرة للمستقبل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن انعقاد منتدى عن بُعد يترجم اهتمام حكومة دولة الإمارات بالوصول إلى الاستدامة في العملية التعليمية، وسعيها المتواصل لاستكشاف كافّة السبل التي تُسهم في ضمان مستقبل أبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرض الإمارات.

وقال معاليه: «لقد أجبرتنا جائحة كوفيد 19 على اللجوء إلى توظيف واستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة لضمان استمرارية العملية التعليمية. ونجد اليوم أن الاهتمام بنجاح التعلم الالكتروني لم يعد خياراً، بل بات ضرورة مطلقة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية وإنقاذ جيل كامل من الضياع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز