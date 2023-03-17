«الموارد البشرية لحكومة دبي» تناقش التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جلسة مغلقة خلال مشاركتها في منتدى «عن بعد» الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وحضرها مديرو ورؤساء أقسام الموارد البشرية والمعنيون في الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وقدّم الجلسة راشد عيسى اليديوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الموارد البشرية، خاصة التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، والابتكار في العمل، وضمان استمرارية الأعمال، وتطبيق العمل عن بعد.

وأكدت إيمان بن خاتم المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الجهات الحكومية في دبي على تطوير أعمالها باستمرار بتطبيق أفضل الممارسات وأحدث مفاهيم التميز التي تطبقها الجهات الرائدة عالمياً.

واستمع المشاركون في الجلسة لعدد من المختصين في الموارد البشرية من أبرزهم إيمان بن خاتم المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور يوسف يعقوب المنصوري، مدير إدارة سياسات الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة دبي وعضو هيئة التدريس في كلية القانون بأكاديمية شرطة دبي، الذي تحدث عن إيجابيات العمل عن بعد من الجانب التنظيمي والإداري، ودانية جودة، مستشار موارد بشرية في شركة ساب (SAP) العالمية الرائدة في مجال البرمجيات والتي تحدثت حول تبسيط عمليات وسياسات الموارد البشرية الرئيسية وتوحيدها وتطويرها.

واستمعوا كذلك إلى الدكتور مايكل حمارنة، أخصائي صحة نفسية رئيسي في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية - مستشفى راشد، والذي تحدث عن أهمية الصحة النفسية والتعامل مع الضغوطات في بيئة العمل.

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