شرطة دبي تطلق حملتها السنوية «كافح التسول»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركائها، حملتها السنوية «كافح التسول» تحت شعار «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، الهادفة إلى مكافحة التسول وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره، وتوجيه أفراد المجتمع إلى القنوات الرسمية والموثوقة للتبرع وفعل الخير، مكثفة جهودها خلال شهر رمضان.وأسفرت الحملة خلال شهر رمضان من العام الماضي ضبط 382 متسولاً، و222 من الباعة المتجولين.

حضور

جاء إطلاق الحملة خلال مؤتمر صحافي عقدته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية صباح أمس في مقر القيادة العامة الرئيسي، بحضور العميد مروان جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد سعيد سهيل العيالي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعميد الدكتور سعيد عبدالله القمزي، مساعد مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات الجنائية، والعميد ماجد سلطان السويدي مدير مركز شرطة البرشاء، والعقيد علي سالم الشامسي مدير إدارة مكافحة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وأكد العميد سعيد العيالي أن ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع الإماراتي، وهي غير حضارية تنتشر وتزداد غالباً في شهر رمضان الكريم، لافتاً إلى أن الدولة بشكل عام، ودبي بشكل خاص، تقوم بمحاربتها بصورة كبيرة.

أمن المجتمع

وقال العميد سعيد القمزي إن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتُسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، كما أنها ترتبط بنتائج خطيرة، منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم في التسول، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم بحاجتهم إلى المال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول.

قنوات الإبلاغ

وأكد العقيد علي سالم الشامسي أن الحملات السنوية لمكافحة التسول تحقق نتائج إيجابية عاماً تلو الآخر، نتيجة زيادة وعي أفراد المجتمع بمخاطر التعاطي مع المتسولين، وضرورة الإبلاغ عنهم عبر القنوات الرسمية لشرطة دبي، ممثلة بمركز الاتصال (901)، وخدمة «عين الشرطة» على تطبيق شرطة دبي الذكي، ومنصة «E-Crime» للإبلاغ عن التسول الإلكتروني.

شريك أساسي

وقال العميد مروان جلفار إن دولة الإمارات من الدول الرائدة والسباقة لفعل الخير، كما أن الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير لا يتوانون عن مساعدة المحتاجين، أما أن يقوم الأفراد بالتسول في الأماكن العامة والشوارع فهو أمر مرفوض تماماً ويعاقب عليه القانون.

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