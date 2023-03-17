«رعاية الموهوبين» تناقش ابتكارات تحسين المنتج

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد صباح أمس بنادي ضباط شرطة دبي، وحضره أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الشرفيون: اللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

والدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، أمين الصندوق، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية.وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال السابق، وبنود الاجتماع الحالي، واعتماد محضر الاجتماع السابق.

وعرض الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، مقترحاً لبرنامج بعنوان «الهندسة العكسية»، وهي عملية تعتمد على إعادة تحليل منتج أو نظام معين لفهم كيفية عمله، بهدف إنشاء نسخة طبق الأصل منه أو تعمل على تحسين المنتج أو النظام.

كما تم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، والاستفادة من الدراسات البحثية والابتكارية المتوفرة لدى المركز، حيث اطلع المجتمعون على عرض للبرامج والأبحاث المختلفة التي يقدمها المركز، قدمه الدكتور فراس حبال، الرئيس الأكاديمي للمركز، شرح فيه المجالات المتاحة في المركز والتي تدعم أهداف الجمعية في تبني الموهوبين وتطوير قدراتهم.

كما تم بحث اقتراح اعتماد اليوم السادس من مايو في كل عام يوماً للموهوب الإماراتي، ومناقشة موضوع إصدار المجلة الدورية للجمعية (مجلة موهبة وطن)، وإقامة أمسية رمضانية للموهوبين.

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