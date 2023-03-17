«تعاون ثلاثي» للحماية السيبرانية من الهجمات الإلكترونية المحتملة

المصدر: أبوظبي - وام

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وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، و«أكاديمية اتصالات» اتفاقية تعاون، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى توفير الحماية السيبرانية من مختلف أنواع الهجمات الإلكترونية المحتملة.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز المنظومة الأمنية في دولة الإمارات، في ظل ازدياد تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات، وتوفير الدورات التدريبية والتعليمية للكوادر الوطنية، إلى جانب تمارين الأمن السيبراني، التي تركز على أحدث المستجدات والتهديدات الرقمية الجديدة.

بنية متطورة

حضر توقيع الاتفاقية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، واللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعمر الرخيمي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة.

وقال معالي خلفان تميم: إن الاتفاقية تأتي في إطار الحرص المستمر على تحصين حدود الفضاء السيبراني للدولة، والحفاظ على المنجزات الحضارية واستمرارية الأعمال في القطاعات الاستراتيجية، من خلال بنية تحتية رقمية متطورة قادرة على التصدي لأي هجمات إلكترونية محتملة بشكل استباقي، ومن خلال كفاءات وطنية مؤهلة ومدربة، وفق أعلى المعايير العالمية في هذا الشأن.

أمن البيانات

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي إن المجلس يعمل من خلال مبادراته وبرامجه وتمارينه السيبرانية على بناء ثقافة سيبرانية، تحقق جاهزية قادرة على مواجهة أي تحديات قد تطرأ، وبما يحقق أمناً للبيانات والأعمال، ويحقق الريادة.وأضاف: إن جهود تطوير بنية تحتية متقدمة وآمنة للأمن السيبراني في دولة الإمارات أسهمت بدور مهم في نجاح وتقدم مختلف المبادرات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مؤكداً استمرار مجلس الأمن السيبراني في العمل الدؤوب لبناء قاعدة وتأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في دولة الإمارات.

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