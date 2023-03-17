«إيدج» ممثلاً رسمياً لشركة «بهارات دايناميكس» الهندية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة «بهارات دايناميكس» الشركة الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الهند عن تعيين شركة GRADEONE المتخصصة في التجارة الدفاعية، وتصنيع الألعاب النارية غير الفتاكة والذخيرة والمكونات المتعلقة بالدفاع وحلول التعبئة التابعة لمجموعة «إيدج» كونها شريك قناة رسمياً، وتم تسليم خطاب التفويض خلال معرض الدفاع الدولي «آيدكس».

وقال خليفة آل علي، المدير العام لشركة GRADEONE: نمضي قدماً في تطوير نطاق قدراتنا التجارية الدفاعية ضمن مجموعة «إيدج»، كما نفخر بعقد شراكة مع «بهارات دايناميكس»، الشركة المصنعة لأنظمة التسلح عالية التقنية للقوات المسلحة الهندية والعملاء الدوليين.

وأضاف: تتمتع GRADEONE بمزايا عدة، من ضمنها توسيع سلسلة التوريد في دولة الإمارات وتعزيز القدرات والمكونات الدفاعية داخل الدولة.

ومن جانبه قال العميد البحري «المتقاعد» غيريش راغوناث برادان، المدير التنفيذي في «بهارات دايناميكس»: يسر «بهارات دايناميكس» أن تتعاون مع GRADEONE، من خلال تقديم منتجاتنا الموثوقة إلى المنطقة، ونحن فخورون بأن تصبح شركة GRADEONE، المزود المتميز لحلول التجارة الدفاعية، ممثلنا الإقليمي في الدولة.

وتختص GRADEONE، التي تأسست في عام 2004، بالتجارة والخدمات الدفاعية وتقديم حلول متنوعة للقطاعات العسكرية والدفاعية، مثل القوات المسلحة والقوات الخاصة والبحرية والقوات الجوية وإنفاذ القانون وخدمات البحث والإنقاذ.

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