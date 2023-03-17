محاكم دبي تكرّم «نجوم التميز والسعادة»

المصدر: دبي ـ البيان

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كرَّم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، المتميزين ضمن مبادرة «نجوم التميز والسعادة» لعام 2022، تقديراً لجهودهم المتميزة في تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم، وبما أبدوه من تفانٍ وإخلاص في العمل طوال العام.وكرم نجوم التميز والسعادة عن فئة موثّق أحوال شخصية المتميز مروى محمد شهداد البلوشي، ومنفّذ طلبات المتميز: مريم العامري، والمدقق أحمد يوسف محمد الجناحي، وإداري تسجيل إلكتروني كليثم لاحج الهاجري، ونجم مركز الاتصال رفيعة سعيد الحميري، وضابط الرقابة والتدقيق فاطمة عيسى يوسف، وضابط القيد والإسناد نصرة العيدروس، وموجه أسري فوزية العبدولي، وموجه تسويات التركات ودعاوى الأسرة هيثم أحمد، والمنسق أحمد الخزرجي، ومدير دعوى عبدالله البلوشي.

والمعلن خليفة البلوشي، وأمناء السر: قسم التركات راشد مصبح، وقسم تنفيذ الأحوال الشخصية مريم السويدي، وقضايا الأسرة محمد إسحاق، وقسم تسويات الأحوال الشخصية ميرة الفلاسي، والقضايا العمالية مروان محمد، والقضايا العقارية مها عبدالله البلوشي، والقضايا التجارية إلهام إسحاق، وقضايا التمييز مثنى فرحان، وقضايا الاستئناف يوسف عثمان، القضايا المدنية روضة الفلاسي، والبيوع الحجوزات أسماء الشبلي.

والدعاوى المستعجلة والإشكالات عائشة بالهال، وقسم التحري وتسويات التنفيذ خليفة المهيري، وقسم الرسوم والإنابات القضائية عبدالرحمن آل علي، وقسم تنفيذ الدعاوى خليفة المرزوقي.أما عن ضابط تنفيذ متميز أحمد علي المنصوري، ورئيس شعبة طاهر محمد الخاجة، ومأمور التنفيذ ربيّع البدواوي، وتنفيذي تسوية خديجة إبراهيم، وضابط تسوية ياسر محسن، وكاتب عدل إبراهيم الكعبي، ونجم المحاسبين جابر الشيباني، والمستخدم المتميز محمد حاجيل، والتكريم الخاص والتي حاز عليها فريق عمل قانون الطفل المصور «وديمة» ويتضمن حمد ثاني، وعلياء الماجد، مها البستكي، مريم أهلي، وموزة الفلاسي، وحليمة محمد وذلك لفوزهم في جائزة الإمارات تبتكر.

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