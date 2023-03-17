الدفاع المدني بدبي يناقش خطته الاستراتيجية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي متمثلة بإدارة الاستراتيجية والمستقبل ورشة مختبر الابتكار لصياغة وتحديث الخطة الاستراتيجية التنافسية للدفاع المدني 2023-2026، برئاسة وحضور الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، واللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة.

وأوضحت عفاف جاسم المهيري مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل أن الهدف من مختبرات الابتكار هو التطلع إلى الريادة العالمية، وإعداد خطة واضحة المعالم، ومشاركة الآخرين في القرارات، إلى جانب تحديد الأولويات وابتكار أفكار جديدة لخلق بيئة إيجابية ومحفزة ورفع الإنتاجية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الدفاع المدني. وأضافت: «تمتاز مختبرات الابتكار بأدوات الابتكار من خلال مجموعات التركيز، وتحليل الوضع والعصف الذهني،.

حيث جاء تحديث الخطة الاستراتيجية لهذا العام لمواءمة رؤية الإمارات2071، وخطة دبي 2030، وخطة وزارة الداخلية 2026-2023، واستراتيجية جودة الحياة تحت شعار «الاستعداد للخمسين وتعزيز جودة حياة الأفراد لحكومة مرنة وشفافة». وشهدت جلسات مختبر الابتكار على مدار يومين تناولاً إيجابياً لطرح المشكلات وتناولها على مستوى كل القطاعات، بهدف تحقيق إنجازات نوعية لخدمة الدفاع المدني، إذ تم تداول المحاور الخمس الرئيسية وهي: الاستباقية والتنبؤ، الابتكار المتقدم، المرونة، التركيز على الأثر والكفاءة المالية.

حيث تم طرحها ومناقشتها، عبر مجموعات للتركيز على دراسة العقبات ووضع الحلول بالجهود المشتركة للقادة والمديرين والمسؤولين في مختلف الإدارات. كما تم مناقشة خريطة الطريق لقطاع الدفاع المدني من خلال التوجهات العالمية، وتوجهات وزارة الداخلية، ووضع السيناريوهات للخدمات المستقبلية، وتحديث السياسات والتشريعات، وإطلاق المبادرات الذكية.

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