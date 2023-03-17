سلطان بن أحمد يلتقي الفريق العلمي لـ«أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء»

المصدر: الشارقة - البيان

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التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس الفريق العلمي لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وذلك بمقر الأكاديمية.

وتناول لقاء سمو رئيس جامعة الشارقة بالفريق العلمي للأكاديمية عدداً من الموضوعات البحثية التي يجري العمل عليها في الأكاديمية، إضافة إلى تطوير مرافق وأنظمة المعارض الفلكية، ومناقشة مراحل إنشاء مرصد وادي الحلو التابع للأكاديمية.

كما تجول سموه في مختبر الأقمار الصناعية المكعبة مطلعاً على نتائج التحديثات الأخيرة للقمر الصناعي المكعب «الشارقة سات 1»، وحالته من حيث درجة الحرارة وقوة مخزون الطاقة، إضافة إلى الإشارات الواردة منه والصور التي تم التقاطها خلال الفترة السابقة، مما يتيح للقائمين عليه إعطاء الأوامر التالية لعمل القمر الصناعي المركب.

كما شاهد سمو رئيس جامعة الشارقة آلية عمل النموذج الهندسي للقمر الصناعي المركب «الشارقة سات 1» والذي يحاكي القمر الصناعي المركب الذي تم إطلاقه مسبقاً، حيث تتم التجربة عليه في المختبر للتأكد من فاعليته قبل إعطاء القمر الصناعي المركب الأصلي الأوامر.

واستمع سموه لشرحٍ من طلبة الأكاديمية عن مواصفات القمر الصناعي المركب «الشارقة سات 2» الذي يتم العمل عليه في مختبرات الأكاديمية، ومواصفاته وآلية عمله مقارنة بالقمر الصناعي المركب «الشارقة سات 1»، تمهيداً لإطلاقه مستقبلاً.

يذكر أن القمر الصناعي المكعب «الشارقة سات 1» تم إطلاقه في يناير الماضي، والذي تم تصنيعه في مختبر الأقمار الاصطناعية المكعبة في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

والمزود بالمعدات والمرافق اللازمة لتصميم وتشغيل القمر الاصطناعي مثل محطة العمل العالية الأداء والبرامج المطلوبة لتصميم ومحاكاة وتحليل المهمة في بيئة الفضاء، إضافة إلى الغرفة النظيفة، والمحطة الأرضية والتي تعمل بترددات مختلفة، ويشارك في المشروع عدد من المهندسين والطلاب الإماراتيين.

مقترحات

إلى ذلك، اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على المقترحات الخاصة بمشروع إعادة تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة، وذلك صباح أمس بمقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وتناول طلبة قسم الهندسة المعمارية بجامعة الشارقة سبعة عروض مقترحة تم اختيارها من بين 26 مقترحاً لمشروع إعادة تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة، مستعرضين لسموه الصور والفيديوهات ثلاثية الأبعاد التي توضح الشكل النهائي للنماذج المقترحة، والطريقة المستوحاة للتصاميم، مشيرين فيها للمواصفات والقياسات التي ستكتسبها المباني بعد عملية التطوير، وانعكاسها على البيئة الدراسية والهيئة التدريسية والطلبة مستخدمي المرافق والتي تم تصميمها بما يتوافق مع احتياجاتهم في الجامعة.

وتطرق الطلبة خلال عرضهم لمقترحات إعادة تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة إلى أحدث الأساليب والبرامج المستخدمة والتي توفرها الجامعة لإنشاء المقترحات، مثمنين دعم سمو رئيس جامعة الشارقة لهم ومؤكدين حرصهم على تطبيق المناهج والمواد الدراسية على أرض الواقع.

وتأتي مقترحات مشروع إعادة تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة بناء على توجيهات سمو رئيس الجامعة لخدمة الطلبة وتوفير بيئة خلاقة وملائمة تساعدهم في تطوير العملية الدراسية وجعلها جذابة لهم، ولتعزيز المهارات الهندسية لطلبة جامعة الشارقة وإكسابهم الخبرة العملية.

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