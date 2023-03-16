شرطة أبوظبي تناقش «التعامل مع الزلازل»

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت شرطة أبوظبي حلقة نقاشية حول التعامل والاستجابة مع كارثة الزلزال، بمشاركة 12 جهة حكومية، وشركاء استراتيجيين في إمارة أبوظبي، وذلك تعزيزاً للجاهزية والاستعدادات، ضمن منظومة الاستجابة للكوارث في الإمارة.

وأوضحت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية أن عقد هذه الحلقة النقاشية يأتي بهدف الاستفادة من خبرات المؤسسات الوطنية والشركاء ذات العلاقة، من خلال النقاش والتغذية الراجعة، تعزيزاً للتعاون البناء في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي بجعل أبوظبي النموذج الرائد في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتبني الفكر الاستباقي والاستشرافي في وضع المنهجيات والسياسات العلمية والعملية.

وقدم مركز الأرصاد الوطني عرضاً عن الخريطة الزلزالية لدولة الإمارات، واستعرض فريق الإمارات للبحث والإنقاذ الوطني نتائج مشاركته في مهمة الفارس الشهم 2، بالتركيز على مفهوم التخطيط في الاستجابة للكوارث الطبيعية، من خلال الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاستجابة لكوارث الزلازل الأخيرة.

وأكدت الحلقة النقاشية أهمية التطوير والارتقاء بمهارات العاملين في مراكز إدارة الأزمات، ليكونوا قادرين علي اتخاذ القرار الصحيح، الذي يعزز التقليل من الآثار الجانبية للظواهر والكوارث، وضرورة تحديث المعلومات أولاً بأول لتكون شاملة، ودقيقة، ومتجددة.

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