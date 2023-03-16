تعاون شرطة دبي و«رعاية النّساء والأطفال» في المبادرات المجتمعيّة

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى تعزيز أدوات الاتصال والتواصل بين الطرفين، في دعم المبادرات المجتمعية، من خلال وضع إطار مشترك، لتنسيق وتحسين وتطوير البرامج والمشاريع والخدمات المُتعلقة بالفئات المُستهدفة من النّساء والأطفال في المؤسسة.

وقّع المُذكرة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوريّ مُساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، وشيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دُبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب مدير مركز شُرطة الخيّالة، وعدد من الضباط وكبار الموظفين من الجانبين.

علاج

وتهدفُ المذكرة إلى دعم شرطة دبي لمؤسسة دبي لرعاية النّساء والأطفال في المبادرات المُجتمعيّة، ومنها مبادرة العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة، وذلك من خلال توفير مركز شُرطة الخيّالة، للخيول التي سيتم دمجها في الجلسات العلاجيّة والتأهيلية، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ برنامج تأهيليّ للنّساء والأطفال من ضحايا العُنف، وسوء المُعاملة والاتّجار بالبشر، عبر استخدام الإسطبلات والخُيول المتوفّرة في مرافق مركز شُرطة الخيّالة.

كما يسعى الجانبان من خلال المُذكرة، إلى تبادُل ومُشاركة المعرفة والخبرات والمشورة والدراسات، فضلاً عن أفضل المُمارسات المُتبعة ذات العلاقة باختصاصات الطرفين، ومجال عملهما لتحقيق المنفعة المُتبادلة، بغية رفع عملية التقدم والدعم في كل ما يخدم الأُسرة والمرأة والطفل.

تعاون

وأكدَّ اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أنّ المُذكرة تأتي في إطار حرص القيادة العامّة لشُرطة دُبيّ الدائم على التعاون والتنسيق مع مختلف المُؤسسات، في تطبيق المبادرات المُجتمعيّة المهمة، ومنها مُبادرة «العلاج بمُساعدة الحيوانات الأليفة»، التي تُعتبر مُبادرة نوعيّة في تأهيل ودعم النّساء والأطفال، مُثنياً على الجُهود الكبيرة التي تبذلها مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال، في خدمة هذه الفئات المهمة من المجتمع.

شراكة استراتيجيّة

وأشارت شيخة سعيد المنصوري، إلى أنّ توقيع هذه الاتفاقية، يعكسُ حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجيّة، بما يُسهم في توحيد الجهود لخدمة شرائح المُجتمع الأكثر احتياجاً، مُشيرةً إلى أنّ الخدمات التي توفرها المُؤسسة، تواكب رؤية دُبيّ واستراتيجياتها في حماية الأطفال والنّساء من ضحايا الجريمة والعُنف، وتوفير الحماية القانونية والدعم الاجتماعي والنفسيّ، بما يساعدهم في الحصول على حقوقهم التي تحميها التشريعات والقوانين.

وأضافت أنّ المُذكرة تهدف إلى إرساء دعائم التعاون الاستراتيجيّ المُشترك في مجال حماية النّساء والأطفال، وتحقيق تكامُل الجهود، وتبادُل الخبرات لخدمة المُجتمع، وتوفير حياة كريمة للنّساء والأطفال وفاقدي الرعاية الاجتماعيّة، بما ينعكسُ على مسيرة التنميّة، ويرسّخ التماسُك المُجتمعيّ والنسيج الاجتماعي في الدولة.

شراكة فاعلة

بدوره، أكدّ اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، أنّ مركز شُرطة الخيّالة جاهز دائماً لدعم مُبادرات مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال، ومنها مُبادرة العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة، لما لهذه المبادرة من أهمية بالغة في تأهيل الفئات المُحتاجة، استناداً إلى النتائج التي تم تحقيقها، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال في تنفيذ المبادرات المجتمعيّة النوعيّة.

ورشة عمل

تتضمن المُذكرة تعاون الجانبين في تنظيم المُحاضرات التوعويّة وورش العمل والاستشارات اللازمة ذات الاهتمام المُشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث والدراسات، وإعداد التقارير الإحصائيّة التي تهُمّ الطرفين، والعمل على دعم المُبادرات المُنبثقة عن هذه الدراسات، وتنفيذ البرامج والأنشطة والفعّاليّات والحملات المُشتركة.

كما تنصّ المُذكرة على دعم المشاريع التي تُعنى بمساعدة ومَدّ يد العون لحالات العُنف الأُسريّ، وسوء مُعاملة الأطفال وضحايا الاتّجار بالبشر، وفتح قنوات الاتصال لتبادل المعلومات وتبادل الخبرات، ومُشاركة الجانبين في الدورات التدريبية الداخلية، وورش العمل التخصُصيّة التي يعقدانها، أو المُؤتمرات والفعّاليّات التي ينظّمانها، لبناء القُدرات ورفع كفاءات العاملين في مجال العمل الاجتماعي والإنسانيّ.

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