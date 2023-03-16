استكمال إنارة شعبية الحصن وبحيرة الذيد في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ خطتها لعام 2023 لاستكمال مشروعات الإنارة في المنطقة الوسطى، حيث أنجزت الهيئة منذ بداية العام الجاري مشروع إنارة شعبية الحصن بالذيد بتركيب 52 عموداً و52 كشافاً وتمديد كابلات بمسافة 2400 متر بتكلفة قدرها 273 ألف درهم كما أنجزت الهيئة مشروع إنارة بحيرة الذيد الجديدة بتركيب 71 عموداً و71 كشافاً وتمديد كابلات بطول 3600 متر وبتكلفة قدرها 470 ألف درهم، كما أنجزت أعمال الصيانة في عدد من المناطق بتكلفة قدرها 97 ألف درهم.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل على استكمال خطتها لإنارة كافة المناطق، وتقديم أفضل الخدمات بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات من خلال إعداد الخطط وتنفيذ المشاريع التطويرية بالمنطقة الوسطى، ومتابعة متطلبات الأهالي وتسهيل إجراءات الخدمات والمشاريع الحكومية التي تسهم في تطوير وخدمة المنطقة الوسطى وسكانها.

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