احتفاء بالذكرى الـ50 للعلاقات الدبلوماسية مع اليابان

المصدر: طوكيو - وام

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نظّمت سفارة الدولة لدى طوكيو احتفالاً ثقافياً مشتركاً مع سفارتي مملكة البحرين وسلطنة عُمان بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع اليابان، والذي أقيم في منطقة هاراجوكو.

واشتمل الحفل على عرض للأزياء التقليدية والحرف اليدوية والموسيقى العربية، التي قدمتها فرقة دولة الإمارات الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة والشباب.

وقال شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان: يأتي الاحتفال بمناسبة اليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات وتتويجاً للصداقة التي بدأت رسمياً في عام 1972، مؤكّداً على عمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان طوال العقود الـ50 الماضية، حيث حافظت على نموها المستمر وذلك بدعم القيادة الرشيدة في كلا البلدين وحرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة.

وأضاف، أنّ العلاقات بين البلدين وبخاصة الاقتصادية تشهد ازدهاراً مستمراً، وكذلك التعاون الثقافي والعلمي وقطاع الفضاء وغيرها من المجالات الحيوية.

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