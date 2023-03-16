عصام الزرعوني: مواكبة التقدم التكنولوجي ركيزة لنجاح المنظومة الصحية

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور عصام الزرعوني الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن منتدى «عن بعد» وفر منصة مثالية للإجابة عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بأهمية تطبيق الأنظمة المرنة في العمل والتعليم والصحة عن بعد، لافتاً إلى أن مواكبة التقدم التكنولوجي ركيزة لنجاح المنظومة الصحية.

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة «مستقبل قطاع الرعاية الصحية»، التي استعرض خلالها أبرز التحولات في هذا القطاع الحيوي.

مؤكداً أن دولة الإمارات سباقة عالمياً في تعزيز الجاهزية للمستقبل والاستعداد لتغيراته عبر تطوير البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات المتقدمة، ما أسهم بنجاحها في تجاوز التحديات الهائلة التي فرضتها جائحة (كوفيد19).

وأشار الزرعوني إلى أهمية التكامل بين التخصصات الطبية وتوظيف التقنيات المتقدمة مع التركيز على تعزيز الجانب الإنساني في العلاقة بين الأطباء والمرضى.

أسلوب مبتكر

وقال الدكتور الزرعوني: «يجب التفكير بأسلوب مبتكر لتقديم خدمات صحية أكثر تطوراً وقدرة على تلبية احتياجات المرضى وتسهيل حياتهم من خلال تخفيض التكلفة والوقت اللازم للحصول على الخدمات الصحية وضمان سلامتهم وتقديم قيمة إضافية لهم، كما أن مواكبة التقدم التكنولوجي ركيزة رئيسية في نجاح المنظومة الصحية».

وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل، وأضاف أن «دولة الإمارات لديها رؤية طموحة ومتكاملة ترتكز على تبني أفضل الممارسات والتقنيات وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات».

وسلط منتدى «عن بعد» الضوء خلال جلساته على أهمية ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

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