خبراء: تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات يسرع تبني خدمات الرعاية الصحية «عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان

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أكد خبراء خلال مشاركتهم في جلسة حوارية حول أهمية دور الشراكات في قطاع الرعاية الصحية عن بُعد، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى «عن بُعد»، أن تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات يسرع نمو هذا القطاع من خلال توفير خدمات متكاملة تسهل على المستخدمين إمكانية الحصول على الاستشارات والعلاجات الطبية.

وقال ياسين بينالي الرئيس التنفيذي في «اوكادوك»: إن التحديات المتنوعة التي فرضتها جائحة «كوفيد19» أسهمت بتوفير مجموعة أكبر من التخصصات الطبية التي تركز على تقديم خدماتها عن بعد، خاصة وأن المستخدمين أدركوا القيمة المضافة التي يمكنهم الاستفادة منها للتواصل مع أطباء متخصصين والاستفادة من الخبرات المتواجدة في مناطق أخرى على سبيل المثال.

وأشار إلى أهمية وجود منظومة متكاملة تعتمد على الشراكة المثمرة بين مطوري التكنولوجيا الطبية ومقدمي الخدمات الصحية لضمان الارتقاء بفعالية خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، إضافة إلى ضرورة تعزيز الوعي العام حول أهمية استباق حصول المشاكل الصحية والاستفادة من البيانات المفتوحة والتقنيات الحديثة مثل الأجهزة القابلة للارتداء.

فرص

من جهته، قال رضوان طفيل المدير التنفيذي لمكتب البيانات في «بيور هيلث»: «هناك العديد من الفرص الواعدة في مجال تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، لكن يجب ضمان الالتزام بأعلى المعايير في جودة تقديم الخدمات، كما يجب الانتقال من ثقافة معالجة الأمراض بعد حصولها إلى ثقافة تعزيز الرعاية الصحية بشكل استباقي وتعزيز جودة الحياة».

وأضاف: «يجب تعزيز الثقة في قدرة الأنظمة الصحية على ضمان خصوصية المعلومات وبيانات المستخدمين، والاستفادة منها بالشكل الأمثل في توفير تجربة متكاملة للمتعاملين».

وأشار سمير منكاني مدير عام «هيلث أت هاند» إلى أن سلوكيات المتعاملين هي الموجه الرئيسي للتحولات الحاصلة في قطاع الرعاية الصحية عن بعد، خاصة أن الكثير من الأشخاص لا يزالون يفضلون هذا النوع من الخدمات حتى بعد انتهاء الجائحة وعودة الأمور إلى طبيعتها، ويجب على مقدمي الخدمات الصحية تطوير خدماتها لمواكبة هذا الاهتمام.

تفضيلات

وقالت اكانكشا تانجري المؤسس والرئيس التنفيذي في «ريسيت»: «ينبغي التركيز على تفضيلات مستخدمي الخدمات الصحية عن وتوفيرها لهم بسهولة وبما يناسب توقعاتهم واحتياجاتهم، وعلى سبيل المثال أظهرت البيانات أن الكثير من الشركات تبحث عن خدمات لتعزيز الصحة النفسية لدى موظفيها، لذا يجب تقديم خدمات تنافسية تلبي الاحتياجات الجديدة».

وأضافت «يجب أن يراعي نموذج العمل عن بُعد أو العمل الهجين الذي ازاد انتشاره بشكل واسع خلال الفترة الماضية ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات الصحة الجسدية والنفسية لدى الموظفين ودعم قدراتهم على الابتكار والإبداع والإنتاج».

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