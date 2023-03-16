طحنون بن زايد يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني اليوم معالي علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحث سموه ومعالي علي شمخاني خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ مختلف جوانب العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وأهمية بذل الجهود في سبيل استقرار وازدهار المنطقة.

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