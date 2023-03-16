قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ تؤكده المواقف الحقيقية

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ تؤكده المواقف الحقيقية والأفعال الملموسة التي تخفف من معاناة الفلسطينيين، مضيفاً معاليه أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بدعم إعادة إعمار بلدة حوارة والمتضررين فيها نهج إماراتي أصيل ينطلق من مبادئ سامية بعيدة كل البعد عن الضجيج والشعارات الإعلامية.

دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ تؤكده المواقف الحقيقية والأفعال الملموسة التي تخفف من معاناة الفلسطينيين. توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بدعم إعادة إعمار بلدة حوارة والمتضررين فيها نهج إماراتي أصيل ينطلق من مبادئ سامية بعيدة كل البعد عن الضجيج والشعارات الإعلامية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 16, 2023

وقال معاليه على حسابه في تويتر "دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ تؤكده المواقف الحقيقية والأفعال الملموسة التي تخفف من معاناة الفلسطينيين. توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بدعم إعادة إعمار بلدة حوارة والمتضررين فيها نهج إماراتي أصيل ينطلق من مبادئ سامية بعيدة كل البعد عن الضجيج والشعارات الإعلامية".

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