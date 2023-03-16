كهرباء ومياه دبي تعقد مؤتمر مطوري المرحلة السادسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

المصدر: وام

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤتمراً خاصاً في مركزها الرئيسي لإطلاع المطورين المحليين والعالميين على أحدث المستجدات المتعلقة بالمرحلة السادسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية 1800 ميجاوات، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية .. وسيتم تشغيل المرحلة السادسة على مراحل بين عامي 2024 و2026.

وعقب المؤتمر، اصطحبت الهيئة المشاركين في جولة في أرجاء المجمّع الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 ..وعند اكتماله، سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الاهتمام المتزايد الذي يشهده مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل، ونجاحها في تعزيز صدارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وأضاف معالي الطاير: “يعتبر مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز مشاريعنا لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله"، لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع من الطاقة النظيفة إلى 2027 ميجاوات حيث تُشَكِّل القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي نحو 14% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية، والتي وصلت إلى 14,517 ميجاوات. ويجري العمل حالياً على المرحلة الخامسة من المجمّع بقدرة إجمالية 900 ميجاوات. وتعتبر المرحلة الرابعة من المجمع بقدرة 950 ميجاوات وفق نظام المنتج المستقل أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتتميز بأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً. وعند اكتمالها، ستكون المرحلة الرابعة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة".

يذكر أن الهيئة قامت بتعيين ائتلاف شركات بقيادة "إيرنست آند يونغ" (EY Consulting) لتقديم الخدمات الاستشارية لتنفيذ المرحلة السادسة من المجمع.

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