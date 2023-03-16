منصة وورش عمل ترسخ ثقافة الابتكار

المصدر: (دبي ـ البيان)

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نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وبالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومؤسسة التنمية الأسرية وهيئة الطفولة المبكرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، «منصة الطفل» التفاعلية التوعوية، والتي تضمنت العديد من ورش التوعوية بهدف إلى تعزيز مفهوم العمل البيئي ورفع مستوى الوعي وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم، في إطار احتفالها بيوم الطفل الإماراتي الذي جاء هذا العام تحت شعار «حق الطفل في بيئة آمنة ومستدامة».

وأوضحت الدائرة أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي يعكس الجهود المجتمعية التي تقدمها الدائرة للأسرة وخاصة الطفل بما يضمن بناءه بشكل سوي يجعله قادراً على مواجهة العقبات والتحديات المختلفة التي قد تواجهه في المجتمع، لاسيما أن الطفل يعد بمثابة المرتكز الأساسي لمستقبل الدولة وازدهارها الاجتماعي، بما له من دور منتظر في دفع عملية التنمية نحو بناء مجتمع مستدام.

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