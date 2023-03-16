نيابة دبي تعرّف الطفل بحقوقه

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت نيابة دبي فعالية سلطت الضوء على مكانة الطفل وأهمية رعاية حقوقه، تعبيراً عن اهتمام النيابة العامة في دبي بالطفل وبمناسبة يوم الطفل الإماراتي. حضر الفعالية عدد من أعضاء وموظفي النيابة، الذين رحبوا بالطلبة الزائرين، وهم 48 طالباً وطالبة، من مدرسة القيم، ومجمع الشيخ زايد التعليمي.

والتقى النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، بالطلبة، ووجه لهم كلمة ترحيبية اشتملت على توجيهات ونصائح تتعلق بحقوقهم وبناء مستقبلهم. وتضمنت الفعالية التي نظمتها النيابة العامة بهذه المناسبة عدداً من المحطات التي اطلع عليها الطلبة، وتتمحور حول الاهتمام بالطفل، ورعاية وصيانة حقوقه، وتعريف الطلبة الأطفال بحقوقهم مثل الحق في التعليم والمشاركة بالرأي والقرار وعدم التمييز واللعب والصحة وغيرها، وكيفية التعامل مع المخاطر التي قد يواجهونها، بالإضافة إلى ورشة عن السنع، والالتزام بالقيم والموروث الإماراتي.

كما جرى طرح موضوع الاستدامة وأهميته، وضرورة تبني ممارسات تدعم استدامة البيئة والاهتمام بالمناخ، وتسليط الضوء على حق الطفل ببيئة نظيفة صالحة للحياة، تخلو من الملوثات، وتسهم في نشأته بطريقة سليمة تصون له حياته وجسده.

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