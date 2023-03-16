محطات للتوعية في احتفال «قضاء أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي احتفالاً بالمناسبة تضمن عدداً من الفعاليات والمحطات التوعوية، بهدف تسليط الضوء على الحقوق التي كفلها القانون للأطفال في دولة الإمارات، بما يضمن حمايتهم ورعايتهم وتنشئتهم في بيئة سليمة وصحية. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في جهود رعاية الأطفال وضمان حقوقهم، حيث عملت على تبني العديد من المبادرات الداعمة للحفاظ على الحقوق الكاملة للطفل، ولا سيما إصدار التشريعات والقوانين التي تصون وتحمي تلك الحقوق.

ومن جهته، قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع اعتماد قانون حقوق الطفل في 15 مارس 2016، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لحماية أجيال المستقبل، باعتبارهم الثروة الأهم في المجتمع ومحور خطط التنمية المستدامة والتطوير في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشاد المستشار علي البلوشي بدعم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمبادرات النوعية الهادفة إلى الحفاظ على حقوق الأطفال.

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