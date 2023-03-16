حور أهلي: دور محوري للشباب الإماراتي في إنجاح هذا الحدث

المصدر: (دبي - وام)

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قالت حور أهلي مبعوثة شباب الإمارات للتغير المناخي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، إن الشباب الإماراتي سيقومون بدور رائد ومحوري في إنجاح هذا الحدث الضخم الذي سيعزز من جهود الدولة العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات التغير المناخي.

وأضافت أهلي: «نواصل العمل على صنع نموذج مميز للمشاركة الشبابية في مؤتمر «COP28» بما يجسد رؤية حكومة الدولة وتوجه القيادة الرشيدة لقيادة الشباب الإماراتي مرحلة جديدة في عملية صناعة القرار في العمل المناخي».

وأشارت إلى أهمية فعاليات «الطريق إلى COP28» التي انطلقت أمس قبل عدة أشهر من انطلاق الحدث، حيث تسهم في رفع وعي الشباب بدور الإمارات في قضايا المناخ، والأخذ بآرائهم واحتياجاتهم في سياسة المناخ الدولية، واكتشاف أحدث الممارسات وابتكار حلول إبداعية واستباقية مستدامة لتداعيات تغير المناخ.

وأشارت إلى أن فعالية اليوم تضمنت العديد من الجلسات الشبابية التي ركزت على صنع نموذج مميز للمشاركة الشبابية في «COP28» بالإضافة إلى دعم بناء المهارات والقدرات والمعرفة وتعزيز التواصل الشبابي للمشاركة في منهجيات المناخ، مع فتح باب الحوار ودعم الابتكار لبناء الوعي حول أهمية دورهم في تفعيل أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

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