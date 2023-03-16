«COP 28» يطلق برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، برنامجاً دولياً جديداً يهدف إلى تمكين الشباب للمشاركة بفعالية في عملية المؤتمر، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة التي تضع تمكين الشباب ضمن أولوياتها. وجاء إطلاق «برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ» ضمن فعالية «الطريق إلى COP28» التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي.

حضر الفعالية كل من سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، ومعالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، ومعالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب عدد من الوزراء، ورزان المبارك رائدة المناخ للمؤتمر.

وركزت فعالية «الطريق إلى COP28» على أربعة موضوعات أساسية هي تعزيز مشاركة الشباب، وإعلاء صوتهم، وتمكينهم بالمعرفة والمهارات والفرص، ودعم مبادراتهم في العمل المناخي، وذلك في الحدث الذي استمر طوال اليوم وتضمّن مجموعة من الأنشطة مثل ورش العمل التي تركز على المناخ.

والحلقات الشبابية، ومناقشات الشباب، والحوار بين الأجيال، وجلسة حوار لقادة العمل المناخي. وشهدت الفعالية حضور أكثر من 3000 شخص، بمن فيهم فريق رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وعدد من الوزراء، والطلاب، ومنتسبي الخدمة الوطنية، ونشطاء المناخ من الشباب، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الأعمال الخضراء، والمزارعين، ومقدمي العروض الفنية، والمتطوعين، وغيرهم.

أهداف

ويهدف برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ إلى إعلاء أصوات شباب العالم، وعرض وجهات نظرهم وأولوياتهم المتنوعة في عملية مؤتمر الأطراف، وسيختار البرنامج 100 شاب معظمهم من البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية، للمشاركة في مفاوضات المناخ ومبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ذات الصلة.

رؤية

وفي كلمته خلال الفعالية، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات بدعم وتمكين الشباب وتفعيل دورهم في بناء المستقبل، يسرنا إطلاق «برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ» الذي يهدف إلى تمكين 100 شاب من مختلف أنحاء العالم، خاصةً من البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة، للمشاركة بفعالية في عملية مؤتمر الأطراف COP28.

حيث إن الشباب قادرون على قيادة مسار العمل المناخي المطلوب من خلال طرح وجهات نظرهم، وتقديم إبداعاتهم، والإسهام في التأثير الإيجابي الذي يحتاجه العالم، وبصفتهم قادة المستقبل وعلماءه، ورجال الأعمال وناشطي المناخ المستقبليين، فإن طاقاتهم وإمكانياتهم هي التي تصنع التغيير الإيجابي، ونحن نعتمد عليهم للتوصل إلى نتائج ملموسة نستمر عبرها في رسالة تواصل العقول وصنع مستقبل أفضل للجميع».

وستتعاون معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، مع منظمة YOUNGO من أجل تنفيذ أكبر مبادرة حتى الآن لتوسيع مشاركة الشباب من البلدان الأقل تمثيلاً في عملية المناخ، ومن خلال توليها مهمة رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف فستساهم معاليها في إعلاء أصوات الشباب العالمي، وتدعو إلى إصدار السياسات المعنية بهم في جميع مراحل منظومة عمل المؤتمر.

تمكين

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي: «وفق توجيهات القيادة فإن التمكين الهادف للشباب ركيزة أساسية لنجاح مؤتمر الأطراف COP28، وانطلاقاً من إدراكنا لإمكانيات الشباب وطاقاتهم الإبداعية نثق بقدرتهم على إطلاق الزخم اللازم لتنفيذ الحلول الرائدة التي بإمكانها المساهمة في تحقيق مستهدفات عام 2030».

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