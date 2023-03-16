إعلان أسماء مستحقي طلبات المنح الإسكانية نهاية مارس

المصدر: دبي- أحمد يحيى

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أكد المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه سيتم الإعلان نهاية مارس عن دفعة جديدة من أسماء المواطنين المستحقين لطلبات «المنح الإسكانية»، وذلك ضمن شروط البرنامج، التي تتضمن إنشاء المساكن واستكمالها وصيانتها.

مبادرات نوعية

وأضاف في تصريحات إذاعية: إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه على رعاية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، نحو توفير سبل العيش الكريم ورفاهيتهم، فيما يأتي الإعلان عن أسماء مستحقي طلبات منح برنامج الشيخ زايد للإسكان في يونيو الماضي باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بـ2.3 مليار درهم، ليتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لشروط البرنامج.

واستكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الحياة الكريمة والارتقاء بجودة حياة المواطنين أعلن برنامج «زايد للإسكان» مؤخراً عن الدفعة الأولى من مستفيدي القروض، ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، والتي تشمل 550 قراراً سكنياً، تنوعت بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية، بقيمة 436 مليون درهم.

جهود كبيرة

وذكر مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أن نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها، الخاصة بمستفيدي القروض، ضمن السياسة الإسكانية للعام 2022، بلغ أكثر من 99%، حيث تم إصدار 352 قراراً بقيمة 2.8 مليار درهم، ما يعكس الجهود المبذولة للبحث عن حلول إيجابية للاحتياجات الإسكانية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي «الاتحادي والمحلي»، والبنوك الوطنية والقطاع الخاص، من خلال إثراء المبادرات المرتبطة بالقروض ذات الصلة ببرنامج إسكان المواطنين، والخطط والتسهيلات، التي تحقق الاستقرار الأسري لهم.

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