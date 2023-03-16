«مجلس الأمن السيبراني» يفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

المصدر: (جنيف- وام)

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فاز مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في فئة أمن المعلومات عن مبادرة النبض السيبراني من بين أكثر من 100 مبادرة، وذلك خلال فعاليات القمة التي عقدت في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

وتمّ الإعلان عن الفوز خلال حفل عقد بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وعدد كبير ورفيع المستوى من ممثلي مختلف دول العالم في قاعة جنيف للمؤتمرات. وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني النجاح الكبير الذي حققته مبادرة النبض السيبراني، لافتاً إلى أن تتويجها على منصة التكريم في هذا الحدث الكبير ما هو إلا ترجمة لرؤى القيادة الرشيدة ودعمهم المتواصل.

وسيخوّل التكريم جميع دول العالم من الاستفادة بنموذج الإمارات في الأمن السيبراني والوقوف على أفضل الممارسات عالمياً.

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