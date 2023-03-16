«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع التحالف العالمي بجنيف

المصدر: (جنيف - وام)

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تشارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي بدأ أمس ويستمر 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية بصفة «مراقب». وتعد هذه المشاركة الأولى للهيئة في هذا الحدث العالمي، حيث يتزامن الاجتماع مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتأتي مشاركة الهيئة بصفة «مراقب» في الاجتماعات التي عقدها منتدى آسيا والمحيط الهادئ أول من أمس، باعتبارها هيئة مستقلة تعنى بتحسين وتطوير الخطوات العملية لتحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، من خلال تعزيز النهج الحقوقي والإنساني والحقوق والحريات الأساسية واحترام سيادة القانون وضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز بين الجميع.

وفي كلمته خلال اجتماع المنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ.. أكد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية المشاركة في هذه الاجتماعات، لافتاً إلى تطلع الهيئة للتعاون و الاستفادة واكتساب الخبرات الحقوقية من مختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تعد هذه الاجتماعات فرصة مهمة لتعزيز التعاون الحقوقي على صعيد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

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