اختتام المؤتمر الدولي الأول لإنتاج وتجارة التمور

المصدر: (أبوظبي - وام)

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اختتم المؤتمر الدولي الأول لإنتاج وتجارة التمور، أعماله أمس في أبوظبي بمشاركة 18 خبيراً من 12 دولة وبتنظيم الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية بمصر.

وتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات كانت الجلسة الأولى تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي لحماية الاستثمارات الكبيرة في مجال زراعة نخيل التمر في الدول العربية، أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان زراعة المجهول ومكانته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجلسة الثالثة بعنوان زراعة المجهول ومكانته في نصف الكرة الجنوبي، أما الجلسة الرابعة فكانت تحت عنوان زراعة المجهول ومكانته في القارة الأمريكية، والجلسة الخامسة بعنوان زراعة المجهول ومكانته في آسيا.

وأشاد الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال افريقيا «الفاو»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة وجائزة خليفة في خدمة القطاع الزراعي بشكل عام وقطاع إنتاج النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي بشكل خاص على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال: كان حجم الإنتاج العالمي من التمور في منتصف ستينيات القرن الماضي حوالي 2 مليون طن، فقد بلغ الإنتاج العالمي من التمور في العام 2021 حوالي 9.7 ملايين طن تنتج في حوالي 40 بلداً، وبلغت التجارة العالمية 1.74 مليون طن (1.16 للدول العربية) بلغت قيمتها حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي، وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز لا تزال صناعة النخيل والتمور تواجه العديد من التحديات.

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