عمر النعيمي: ندعو الأمانات العامة للبرلمانات لدعم قمة «كوب 28»

المصدر: المنامة - البيان

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دعا الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية، أعضاء الجمعية من الأمناء العامين، إلى تقديم الدعم الفني لتحقيق التفاعل الإيجابي للبرلمانات، والمشاركة في قمة كوب 28، مؤكداً على أن نجاح دولة الإمارات في سياساتها النوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، جعلها تكتسب ثقة دول العالم باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر من العام الحالي.

رؤية

وأشار إلى أن الإمارات تعمل على بناء رؤية مستقبلية لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله، مثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 م، وهي تعد المبادرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس حرص قيادة الدولة على تطوير نهج يوازن بين الحاضر والمستقبل في تحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم نموذج يحتذى به.

جاء ذلك، في كلمته أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، حول موضوع «دور البرلمانات في مكافحة تغير المناخ»، على هامش أعمال الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مملكة البحرين، بمشاركة أكثر من 100 أمين عام من حول العالم. وبحضور عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس الوطني الاتحادي.

مقترح

وشاركت ميرة السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بالاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة التنمية المستدامة للاتحاد، الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين، ضمن اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد، والدورة 211 للمجلس الحاكم، وعرضت مقترح الشعبة لمناقشة مشروع قرار «الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف».

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