استعراض التجارب الحكومية الإماراتية وآثارها على الإنتاجية

المصدر: دبي - البيان

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استعرض منتدى «عن بعد» الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة الإمارات، أبرز التجارب والممارسات والحلول المرتبطة بنموذج العمل عن بعد، التي تتبناها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وانعكاساتها على مستويات الكفاءة والإنتاجية والأداء وجودة الحياة في بيئة العمل الحكومي.

جاء ذلك، في جلسة رئيسية بعنوان: «تحول المشهد الحكومي: سباق رقمي لإنجاح العمل عن بعد»، شارك فيها كل من ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، ومحمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

والدكتور إبراهيم الخاجة مدير إدارة الموارد البشرية بجمارك أبوظبي، ويوسف المطوع نائب عام مساعد في النيابة العامة بدبي، وأدارها الإعلامي حامد المشعني.

وأكدت ليلى السويدي أن حكومة الإمارات سباقة في تطوير التجارب والنماذج المستقبلية في مختلف مجالات العمل، وأن العمل عن بعد في القطاع الحكومي لم يكن وليد الصدفة، بل تم تطويره كنموذج قابل للتطبيق منذ عام 2017.

وقال الكتبي: إن دور هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يتمثل في تمكين التحول الرقمي، وإنه في بداية جائحة «كوفيد 19»، عملت الهيئة على تمكين الجهات الحكومية من التواصل.

وتطرق الدكتور الخاجة إلى تجربة جمارك أبوظبي في تسريع التحول في نظام العمل وتطوير حلول العمل عن بعد.

وقال المطوع: إن النيابة العامة بدبي تمكنت من تطوير وتطبيق تجربة ناجحة في العمل عن بعد ارتكزت على استمرارية العمل.

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