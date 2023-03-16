مسؤولون في «الخاص» يبحثون تحديات وفرص المستقبل لنماذج العمل عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

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استعرض مسؤولون في شركات رائدة بالقطاع الخاص في الإمارات، التحديات والفرص التي تتيحها أنظمة العمل عن بُعد، ودور التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستفادة من أنماط ونماذج العمل المستقبلية ونتائجها في تحقيق الوفرة المالية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، والوصول إلى أفضل النتائج، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وتحسين حياة أفراد المجتمع.

جاء ذلك، خلال مشاركتهم في جلسة بعنوان «كسر القواعد: تعزيز العمل عن بعد لزيادة الأرباح»، ضمن منتدى «عن بعد».

شارك في الجلسة حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة «مبادلة للاستثمار»، وجاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، ودينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الإمارات للاتصالات، ومروان أبو نواس، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مصرف الإمارات الإسلامي»، وأدارها كنان بهنسي.

وأكد حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة «مبادلة للاستثمار»، أن نظام العمل عن بعد يمثل قيمة مضافة لمفاهيم العمل وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الأداء، حيث أسهم من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في رفع معدلات الإنتاج وإنجاز المهام في الوقت المحدد دون أي تأخير أو تأثير سلبي على منظومة العمل.

قدرات

وأكد جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، أن بناء القدرات وتأهيلها بمختلف أدوات العصر وتعزيز عمليات الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، يسهم في دعم منظومة العمل عن بعد وفي نجاحها ورفع معدلات الأداء والإنتاجية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً، إلا أن المتابعة المستمرة ووجود البنية التحتية الرقمية أسهما في نجاح تجربة العمل عن بعد وتجاوز كل التحديات.

من جهتها، قالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الإمارات للاتصالات، إن جائحة كورونا أسهمت في تسريع عمليات التحول نحو الرقمنة وأنظمة العمل الجديدة، وخلقت فرصاً وفكراً جديداً لنماذج العمل المستقبلية.

وأكد مروان أبو نواس، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مصرف الإمارات الإسلامي»، أن دولة الإمارات تمتلك تجربة ناجحة ورائدة عالمياً في العمل عن بعد، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى.

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