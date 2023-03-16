قصص نجاح إماراتية وعالمية في تطبيق «العمل عن بُعد»

المصدر: دبي ــ البيان

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استعرض منتدى «عن بُعد» الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، مجموعة من التجارب المتميزة وقصص النجاح الإماراتية والعالمية في تطبيق نموذج العمل عن بُعد، وذلك في سلسلة عروض تفاعلية سلطت الضوء على عوامل نجاح تطبيقها في عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وقدم الدكتور منصور حبيب مدير إدارة عافية الموظفين في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عرضاً بعنوان «العمل عن بُعد: هنا للبقاء»، أكد خلاله أن نظام العمل عن بُعد ليس ظاهرة ستختفي قريباً بل ستبقى طويلاً وستتطور خلال السنوات القادمة في إطار الانتقال إلى العالم الرقمي الجديد بالاستفادة من التقنيات المتقدمة وتزايد تبني عقلية الرشاقة المؤسسية والاستعداد للمستقبل.

وحدد حبيب 3 فوائد رئيسية لتبني أنظمة العمل المرنة في مجالات الموارد البشرية، والتمكين التكنولوجي، والتدريب والتطوير.

وقدمت زينة فخري مدير الموارد البشرية في شركة «مايكروسوفت» عرضاً بعنوان «رؤية مايكروسوفت للعمل عن بُعد»، أشارت فيه إلى أن إتاحة الفرصة للموظفين للعمل من أي مكان وفي أي وقت يعزز القدرات التنافسية لأصحاب العمل.

وتطرقت إلى استطلاع أجرته مايكروسوفت حول آراء الموظفين، أكد أن أنظمة العمل عن بُعد أصبحت ثقافية مؤسسية عالمية، فيما أشار معظم المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يفضلون نظام العمل الهجين أو العمل عن بُعد.

وظائف

وقال مروان النمر من شركة «لينكدإن» خلال عرض بعنوان «القيادة المرنة»: «من المهم أن نتعلم جميعاً من التجارب العالمية، وخاصة أن الوظائف المتاحة عن بُعد أصبحت تشكل نسبة كبيرة من الوظائف المتوفرة حول العالم».

وأشار إلى أهمية توفير أدوات مبتكرة تساعد الشركات والموظفين في إدارة العمل بكفاءة، وتوفير دورات تدريبية لتطوير ممارسات العمل عن بعد، وتبني نهج مبتكر في الإدارة، وتعزيز الثقة والتواصل بين الأفراد وتمكينهم بالمهارات اللازمة.

واستعرض عمر شريف المرزوقي خلال عرض بعنوان «التعاون لتحقيق الفوز» تجربة «دي بي ورلد» الرائدة في تعزيز التواصل بين فرق العمل المنتشرة حول العالم، بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، مشيراً إلى أنها بادرت منذ عام 2014 للاستثمار في توظيف تقنيات وممارسات مبتكرة لتسهيل إنجاز مجموعة متنوعة من الأعمال والمهمات «عن بُعد» وخاصة في مجالات المناولة والشحن والنقل.

وقدم مازن فاروقي مدير التطوير المؤسسي في شركة «كريم» عرضاً بعنوان «رحلة كريم مع العمل عن بُعد» بدءاً من مرحلة الإغلاق الكامل في مارس 2020، وصولاً إلى مرحلة العمل الهجين حالياً، مستعرضاً أهم الاختلافات بين أنظمة العمل المتاحة وتأثيرها على مستويات الإنتاجية.

ممارسات

وقدم فريق من وزارة الموارد البشرية والتوطين عرضاً بعنوان «أفضل الممارسات في تطبيق العمل عن بُعد» تطرق خلاله إلى أبرز النتائج التي تم تحقيقها في مجال تطبيق العمل «عن بُعد» من خلال عدد من المشاريع الناجحة مثل مشروع الاتصال الذكي، ومشروع الباحث القانوني الذكي، وتطبيق المفتش، وخدمة التقييم الذاتي.

وأشار المتحدثون إلى أن نجاح هذه المشاريع أسهم بتخفيض المدة اللازمة لإحدى الخدمات على سبيل المثال من 35 يوم عمل إلى 5 أيام عمل فقط، كما تم تحقيق نسبة تتجاوز 99 % من حيث الالتزام بالدقة والإنتاجية.

وتناول أحمد زريقي من «سيكسو» تجربة الشركة التي تعمل في 95 دولة حول العالم في مجال تبني أنظمة مبتكرة في العمل منذ مرحلة الإغلاق حتى مرحلة العمل الهجين، وأكد أهمية توفير خيارات مناسبة لفرق العمل تتميز بالمرونة والشمولية والدعم المتواصل.

وأكدت روضة الحارثي من مجموعة (&e) أن المستقبل يتطلب توفير بيئة عمل مناسبة من خلال تعزيز الخيارات المرنة لفرق العمل في مختلف أنحاء العالم بما يسهم بتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، واستعرضت مجموعة من المبادرات المهمة في هذا المجال.

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