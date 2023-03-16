حقيبة للطوارئ تبقي حاملها على قيد الحياة 3 أيام

المصدر: دبي - رامي عايش

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عند حدوث حريق، أو بعد إعصار أو فيضان مفاجئ، يجب التصرف على الفور، قد لا يكون لدينا الكثير من الوقت لجمع الأشياء الضرورية والإخلاء الفوري.

في الصيف، قد يعلق البعض لساعات على الطريق السريع ومحرك السيارة مغلق، أو قد نشعر بنقص المياه، ولكن بحلول الشتاء، سيصبح كيس النوم الطارئ أو موقد الوقود الصلب مثل الأكسجين بالنسبة لنا.

تصميم

ولذلك من الأفضل أن نكون مستعدين لمثل هذه الظروف. هذا يعني أن يكون لدينا طعامنا وماؤنا ومأوانا لمدة 3 أيام على الأقل. ومع وضع ذلك في الاعتبار، عملت شركة بولندية شاركت في مؤتمر ومعرض دبي للإغاثة والتطوير (ديهاد) عن كثب مع مجموعة واسعة من خبراء الأمان والإعدادية والخبراء، لتصميم الحل الأمثل بعناية.

وهو حقيبة طوارئ تحتوي على 107 قطع وأدوات لحماية الأنفس والصحة لمدة 3 أيام وقت الطوارئ والكوارث، تمكن حاملها من الحصول على المياه النظيفة، والأمن والمأوى، وأجهزة مكافحة الحريق، إضافة إلى احتوائها على بعض الغذاء والمستلزمات الطبية الأولية الضرورية للحفاظ على الصحة.

اعتماد

واطلعت «البيان» على هذه الحقيبة خلال زيارتها لمنصة الشركة المذكورة في «ديهاد». وتمت تجربة كل غرض لسنوات عدة قبل اعتماده وإضافته إلى الحقيبة، التي تحتوي بداخلها على 4 حقائب صغيرة مصنفة حسب الاحتياجات الطارئة، لسهولة الوصول إليها واستخدامها وقت الحاجة الطارئة، حيث تزن هذه الحقيبة نحو 8 كيلو غرامات ويتوجب على مستخدمها أبقاؤها معه سواء في المنزل أو في السيارة أو مكان العمل.

وصممت الشركة الحقائب الداخلية بألوان مختلفة، وكل لون منها مخصص لغرض معين، فالأحمر لمكافحة الحريق، والرمادي لمستلزمات العناية بالصحة والنظافة وقت الطوارئ، والأزرق للحصص الغذائية لمدة 3 أيام، وأما اللون الأسود فيحتوي على أدوات ومستلزمات النوم والتدفئة والطوارئ.

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