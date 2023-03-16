الدوام 70 %‎ عن بُعد أيام الجمعة لموظفي الحكومة في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيكون الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك عن بُعد، بنسبة 70 %، وحضورياً بنسبة 30 %، وذلك يوم الجمعة، كما سيكون دوام الطلاب في الجامعات والمدارس الحكومية عن بُعد أيام الجمعة، مع مراعاة مواعيد الاختبارات الحضورية المحددة مسبقاً.

تأتي هذه الخطوة، في إطار الحرص على إضفاء المزيد من المرونة على مواعيد الدوام الرسمي، مع مراعاة البعد الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، حيث يتيح القرار للجهات التابعة للحكومة الاتحادية، متابعة سير العمل، ومواصلة تقديم الخدمات على النحو الأمثل، كما يتيح القرار للطلاب في مؤسسات التعليم الحكومي، المرونة في العملية التعليمية.

دبي

وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بأن يكون الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة خلال شهر رمضان عن بعد، بنسبة 70 في المئة، وحضوري بنسبة 30 في المئة، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون دوام الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي أيام الجمعة، خلال الشهر الكريم، عن بُعد، بنسبة 70 في المئة، وحضوري بنسبة 30 في المئة.

وفي هذا السياق، وإلحاقاً للتعميم السابق حول ساعات العمل في شهر رمضان المبارك، أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك، سيكون على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً. وأيام الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأوضحت الدائرة أن الدوام الرسمي للموظفين في شهر رمضان المبارك، سيكون وفق الساعات المقررة المشار إليها أعلاه، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وأجازت الدائرة للجهات الحكومية في دبي، الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وفقاً للأنظمة المعمول بها، وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً.

وحثّت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الجهات الحكومية لمنح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يُوم الجمعة، خلال أيام شهر رمضان المبارك، بنسبة 70 % من إجمالي عدد موظفي الجهة، وفق الضوابط المعتمدة.

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكَّام الإمارات، سائلة الله العلي القدير، أن يعيد الشهر الفضيل عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت الدائرة شعب الإمارات، والمقيمين على أرضها، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلة الله العزيز الحكيم، أن يعيده عليهم بالخير واليُمن والبركات.

بالهول: مرونة لتحقيق أفضل أداء

ثمّن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون دوام طلبة المدارس الحكومية والجامعات عن بُعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال معاليه: «يعكس هذا القرار حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، حيث يصب هذا القرار في مصلحة العملية التعليمية من خلال التخفيف على أبنائنا الطلبة، وتوفير المرونة اللازمة لهم لتحقيق أفضل أداء أكاديمي خلال الشهر الفضيل، الذي تتجلى فيه آيات البركة والرحمة».

الأميري: حرص على دعم الطلبة

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل الدوام الرسمي لأبنائنا الطلبة في المدارس عن بُعد أيام الجمعة خلال رمضان، يأتي في سياق متابعته وحرصه على الطلبة وتقديم أوجه الدعم كافة لهم خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت معاليها أن القرار نابع من حرص القيادة على تعزيز القيم السامية لمجتمع الدولة، وتوفير مرونة في أوقات الدوام وفقاً لما تقتضيه مصلحة الطلبة.

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