ضاحي خلفان: الإمارات حريصة على تصدر جميع المؤشرات العالمية للشعور بالأمان

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على أن تكون الأولى عالمياً في كل المؤشرات المتعلقة بالشعور بالأمان على مستوى العالم، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة بكل القيادات الشرطية وقطاعاتها، تعمل بكل طاقاتها وجهودها للمحافظة على نتائج المؤشرات التنافسية العالمية وتبوؤ الدولة الموقع الريادي في هذا المجال.

ولفت معاليه إلى أن موقع الإمارات المتقدم على سلم التنافسية الدولية تؤكده مواقع ومصادر دولية موثوقة. ودعا معاليه شركاء مجلس قيادات الشرطة إلى ضرورة إبراز ودعم جهود الجهات الشرطية بالدولة في مجال مكافحة الجريمة، والمحافظة على استقرار الأمن، من خلال ترويج ونشر التقارير الإيجابية التي تبين كفاءة الأجهزة والإجراءات الأمنية واستجابتها للحالات المختلفة. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين.

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