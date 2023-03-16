جمارك دبي تتعامل مع 5.5 ملايين حقيبة في مبنى المطار 2

المصدر: دبي - البيان

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كشف مركز جمارك مبنى المطار 2 في دبي عن أنه حقق في العام 2022 إنجازات كبيرة على صعيد الإنجاز السريع في تقديم الخدمات الجمركية للمسافرين وبجودة عالية.

حيث بلغ عدد الحقائب التي تعامل معها المركز في العام الماضي 5.535 ملايين حقيبة، فيما بلغ إجمالي الضبطيات 166 ضبطية، توزعت إلى 133 ضبطية لمحاولات تهريب البضائع المحظورة و33 ضبطية لمخالفات جمركية، ومن أبرز الضبطيات التي أنجزها مركز جمارك مبنى المطار 2 في العام الماضي، إحباط تهريب 36.76 كيلو جراماً من عشبة الماريجوانا المخدرة كانت مخبأة بين الأغذية في حقيبتين لأحد المسافرين القادمين من دولة أفريقية.

سير العمل

وزار أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مركز جمارك المبنى 2 بمطار دبي الدولي التابع لإدارة عمليات المسافرين، وشارك في الزيارة فريق القيادة بالدائرة، حيث التقى إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين وفلاح خليل السماك مدير أول عمليات مبنى المطار 2، واطلع على سير العمل في المركز.

وأثنى أحمد محبوب مصبح على جهود الموظفين في المركز وحرصهم على تطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين، وأشاد بدورهم الحيوي في تحقيق الإنجازات التي تمت في العام الماضي، وقال: تشهد المراكز الجمركية في مطارات دبي تقدماً مستمراً في مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية التي توفرها لحركة السياحة والسفر.

دورات تدريب

وأكد أن الدائرة تكرس كل جهودها لدعم قدرة دبي ودولة الإمارات عموماً على جذب السياح والمسافرين من كل أنحاء العالم، وتعمل على تطوير قدرات الموظفين في المراكز الجمركية باستمرار.

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