شرطة الشارقة تعلن عن مشروع التحنيط في مختبرها الجنائي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أعلنت شرطة الشارقة عن مشروع لتحنيط الجثث في المختبر الجنائي التابع لها بحسب طلب ذوي المتوفى، سواء أكانت الوفاة جنائية أم طبيعية لحين الانتهاء من إجراءات نقل الجثمان إلى موطنه، كما أنه تم تأهيل كادر وطني من خلال دورات تدريبية متخصصة على أفضل المعدات والأجهزة التي تستخدم في عملية التحنيط. ‎

الشعور بالأمان

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السنوي الـ7 تحت شعار «دور الإعلام في تعزيز التنمية المستدامة»، الذي نظم بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة صباح أمس، بحضور طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة.

والعميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن شرطة الشارقة حققت نسبة 98 %‎ في مؤشر الشعور بالأمان بشكل عام في إمارة الشارقة، إلى جانب تحقيق حزمة من الإنجازات في مؤشرات الأجندة الوطنية، وأهدافها الاستراتيجية خلال العام الماضي 2022، التي جاءت نتاج عمل متواصل يعكس جهود القيادة نحو الريادة المؤسسية.

وكشفت شرطة الشارقة خلال الملتقى عن نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية للعام الماضي 2022، حيث أفادت أن متوسط الجرائم المقلقة على مستوى الإمارة بلغ 37.12 جريمة لكل 100 ألف نسمة، بنسبة انخفاض في المؤشر بلغت 7 %.

انخفاض

وقال المقدم أحمد محمد بن ربيعة، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة: إن هناك انخفاضاً في عدد جرائم المخدرات التي تم ضبطها العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى زيادة عدد برامج التوعية التي وصلت إلى 125 فعالية ونشاطاً، استفاد منها 98 ألفاً و252 شخصاً.

مبيناً أن أبرز القضايا «الصيد الثمين»، التي ضُبط فيها 216 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقضية «العيد»، التي تم فيها ضبط 115 كيلوغراماً، و51 ألف قرص مخدر، و7 متهمين. وكشف مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، العقيد ناصر بن عفصان، عن الانتهاء من تركيب 65 ألفاً و799 كاميرا موزعة على كل الطرق العامة والمنشآت الحيوية بالإمارة.

وبيّن المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، أن عدد المخالفات المرورية المحررة بلغ مليون مخالفة خلال العام الماضي، أغلبها بسبب السرعة بشكل عام.

تحديات

وأكد العميد أحمد السركال، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، أن أبرز التحديات متمثلة في الجرائم الإلكترونية والرقمية، لافتاً إلى أن هناك فريقاً مدرباً لمكافحة الجرائم المستقبلية.

فيما قال العقيد عمر أبوالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: إن أكثر قضايا الابتزاز يكون فيها الجاني من خارج الدولة، كاشفاً عن تلقي 46 بلاغ ابتزاز إلكتروني في إدارة التحريات عبر الهاتف.

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