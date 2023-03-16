تبادل الخبرات بين شرطة دبي والأمن الأردني

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، العميد حاتم الزعبي، نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، في نادي ضباط شرطة دبي، وذلك في ختام الزيارة التي قام بها الوفد لمركز المرونة بشرطة دبي، في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الأمنية.

وفي جولة للوفد الأردني، رافقهم فيها العميد خبير أحمد عتيق بورقيبة، مدير مركز المرونة في شرطة دبي، اطلع الوفد خلالها على تجهيزات مركز القيادة والسيطرة، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، وغيرها من الخدمات، والممارسات المطبقة في المركز، والأنظمة والبرامج الذكية التي تدعم منظومة العمل الأمني، وأنظمة الترابط مع مختلف التخصصات والقطاعات الشرطية.

أنظمة العمل

وزار الوفد نادي ضباط شرطة دبي، واطلع على عرض يوضح أنظمة العمل في مركز المرونة، وأهم الممارسات والتجارب في مجال إدارة المخاطر والأزمات والكوارث.

ثم زار الوفد مركز شرطة المرقبات، أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف 6 نجوم، واستمع لشرح حول المركز الذي يعد أيضاً أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة ذكي، في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة من دون تدخل بشري.

تقدير

وفي ختام الزيارة أهدى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، درعاً تذكارية للعميد حاتم الزعبي، نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في المملكة الأردنية الهاشمية، وعبر الوفد عن شكره وإعجابه بمستوى تطور القيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز في العمل الشرطي والأمني، وتسخير كل التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

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